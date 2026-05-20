Bitcoin (BTC) ha perso il controllo del livello degli 80.000 $ durante il weekend, e i dati suggeriscono che la criptovaluta debba tornare a scambiare sopra l’area compresa tra 74.000 e 75.000 $, che negli ultimi due anni ha più volte agito da supporto chiave.

L’analista crypto Ardi ha affermato che il prossimo retest dell’area 74.000-75.000 $ potrebbe diventare il test di supporto più importante dell’attuale mercato ribassista.

L’analista ha evidenziato il ruolo svolto da questa fascia di prezzo negli ultimi due anni. Nel 2024, Bitcoin ha faticato a superarla durante una fase di consolidamento durata sette mesi. Nel Q1 2025, la stessa area ha retto come supporto prima che BTC salisse verso i massimi di ciclo a 126.000 $.

Analisi del grafico giornaliero BTC/USD a cura di Ardi. Fonte: X

Bitcoin si sta ora avvicinando a questo livello dopo una correzione settimanale del 5,78%, che lo ha portato a 76.900 $. Ardi ha affermato che l’area assume un peso maggiore perché diversi importanti pivot di prezzo si sono formati tra 74.000 e 75.000 $ su più time frame.

Il crypto trader Alex Wacy si è invece concentrato sul livello dei 70.000 $. Secondo Wacy, il mantenimento di quest’area potrebbe sostenere un movimento di ritorno verso gli 85.000-90.000 $. La sua perdita, invece, potrebbe aprire la strada a un calo più ampio verso l’area compresa tra 50.000 e 60.000 $.

Signali di debolezza tornano a farsi sentire su Bitcoin

Il ricercatore Bitcoin Axel Adler Jr. ha dichiarato che l’indice della struttura bull-bear di Bitcoin è tornato in territorio ribassista dopo che BTC non è riuscito a mantenersi sopra gli 82.000 $ all’inizio del mese.

L’indice monitora sei indicatori legati alla domanda di exchange-traded fund (ETF), all’attività dei trader, ai flussi sugli exchange e al momentum di prezzo di breve termine. Una lettura positiva indica che i compratori hanno il controllo, mentre una lettura negativa segnala una crescente pressione dei venditori.

Indice della struttura bull-bear di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

Il segnale rialzista è durato meno di tre giorni di trading. Il 6 maggio, l’indice è brevemente tornato positivo mentre Bitcoin saliva vicino agli 82.000 $. Entro il 17 maggio, la lettura era scesa a -23,49, indicando che i venditori avevano rapidamente ripreso il controllo.

Nel frattempo, i dati di CryptoQuant hanno mostrato un aumento dei Bitcoin trasferiti sugli exchange da parte di investitori che avevano acquistato BTC tra sei e 12 mesi fa. Il prezzo medio di acquisto era di circa 110.851 $, il che significa che molti di loro si trovano ora con consistenti perdite non realizzate dopo l’ultimo calo.

Anche la quota di coin più vecchie trasferite sugli exchange è salita al 10,54%, ben al di sopra del suo livello abituale inferiore all’1%, con l’analista di mercato Easy On Chain che ha dichiarato:

“Storicamente, ciò riflette il fatto che gli investitori hanno realizzato perdite ingenti e sono usciti dal mercato, generando una forte pressione di vendita sul mercato spot”.