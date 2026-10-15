Gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per 151 milioni di dollari da lunedì, dopo che gli investitori hanno ritirato 681 milioni di dollari la settimana precedente.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono tornati a registrare deflussi netti settimanali mercoledì, mentre BTC è sceso sotto gli 82.000 dollari.

Gli ETF su Bitcoin hanno registrato circa 262 milioni di dollari di deflussi mercoledì, invertendo i 176 milioni di dollari di afflussi del giorno precedente, secondo i dati di SoSoValue. Gli ultimi prelievi hanno portato i deflussi netti di questa settimana a 151 milioni di dollari fino a mercoledì. La scorsa settimana i fondi hanno registrato deflussi netti per 681 milioni di dollari.

Flussi settimanali negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti. Fonte: SoSoValue

I deflussi si sono verificati mentre Bitcoin continuava a scendere dopo essere calato sotto gli 82.000 dollari in seguito al rapporto sull’inflazione statunitense di mercoledì. Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a circa 80.741 dollari, in calo del 3,2% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko.

Anche gli ETF che seguono Ether (ETH), Solana (SOL) e Zcash (ZEC) hanno registrato deflussi netti nella settimana fino a mercoledì. Gli ETF su Ether hanno perso circa 130 milioni di dollari mercoledì, portando i deflussi settimanali a 190 milioni di dollari. La scorsa settimana i fondi hanno registrato deflussi netti per 542 milioni di dollari e 138 milioni di dollari nella settimana precedente.

Gli ETF su Solana hanno registrato deflussi per 1,3 milioni di dollari mercoledì, portando a otto sessioni di trading consecutive la serie di deflussi, con prelievi pari a 3 milioni di dollari questa settimana. Gli ETF su Zcash hanno attirato 3,7 milioni di dollari mercoledì, ma sono rimasti in territorio negativo per la settimana, con deflussi per 3,2 milioni di dollari.

Gli ETF su XRP hanno sfidato la tendenza, attirando circa 740.000 dollari mercoledì e rimanendo l’unica categoria tra le cinque monitorate a registrare flussi netti positivi questa settimana.

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