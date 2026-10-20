IBIT di BlackRock ha guidato gli afflussi con 665,2 milioni di dollari, compensando i deflussi da Fidelity e Grayscale, mentre gli altri fondi non hanno registrato flussi netti.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato lunedì afflussi netti per 526,7 milioni di dollari, il loro maggior afflusso giornaliero in quasi un mese, dopo aver registrato deflussi netti settimanali in ciascuna delle due settimane precedenti.

Secondo Farside Investors, gli afflussi di lunedì sono stati i più consistenti dal 22 settembre, quando i fondi avevano attirato 714,7 milioni di dollari. Il risultato di lunedì ha invertito i deflussi netti di 82,4 milioni di dollari registrati venerdì.

Il Bitcoin Trust di iShares (IBIT) di BlackRock ha guidato gli afflussi con 665,2 milioni di dollari, superando il totale netto di tutti i fondi. I guadagni sono stati parzialmente compensati dai deflussi di 83,6 milioni di dollari dal Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity e di 54,9 milioni di dollari dal Bitcoin Trust (GBTC) di Grayscale. Secondo Farside, gli altri fondi non hanno registrato flussi netti.

US Spot Bitcoin ETF Flows. Fonte: Source: Farside Investors

Il rimbalzo ha seguito due settimane consecutive di deflussi netti. La scorsa settimana, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi per circa 229 milioni di dollari, dopo aver perso 681 milioni di dollari nella settimana precedente. I fondi hanno inoltre registrato deflussi per 483,9 milioni di dollari il 7 ottobre, il loro maggiore prelievo giornaliero da giugno.

Nonostante gli afflussi di lunedì, secondo i dati giornalieri di Farside, gli ETF spot su Bitcoin statunitensi restano in territorio negativo per circa 88 milioni di dollari a ottobre.

Nel frattempo, lunedì gli ETF spot su Ether statunitensi hanno registrato deflussi netti per 103,3 milioni di dollari, guidati dai prelievi per 95,4 milioni di dollari dal fondo iShares Ethereum Trust (ETHA) di BlackRock. La scorsa settimana i fondi su Ether hanno perso circa 320 milioni di dollari, segnando la loro terza settimana consecutiva di prelievi netti.

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