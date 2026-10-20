Il rimbalzo ha seguito due settimane consecutive di deflussi netti. La scorsa settimana, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi per circa 229 milioni di dollari, dopo aver perso 681 milioni di dollari nella settimana precedente. I fondi hanno inoltre registrato deflussi per 483,9 milioni di dollari il 7 ottobre, il loro maggiore prelievo giornaliero da giugno.
Nonostante gli afflussi di lunedì, secondo i dati giornalieri di Farside, gli ETF spot su Bitcoin statunitensi restano in territorio negativo per circa 88 milioni di dollari a ottobre.
Nel frattempo, lunedì gli ETF spot su Ether statunitensi hanno registrato deflussi netti per 103,3 milioni di dollari, guidati dai prelievi per 95,4 milioni di dollari dal fondo iShares Ethereum Trust (ETHA) di BlackRock. La scorsa settimana i fondi su Ether hanno perso circa 320 milioni di dollari, segnando la loro terza settimana consecutiva di prelievi netti.
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