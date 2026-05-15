All'apertura di Wall Street di giovedì, Bitcoin (BTC) ha sfiorato gli 80.000$, mentre i titoli statunitensi hanno raggiunto nuovi massimi storici e il petrolio ha ritestato quota 100$.

Bitcoin recupera perdite mentre mercati azionari statunitensi trascurano inflazione

I dati di TradingView hanno mostrato che la coppia BTC/USD ha recuperato gran parte delle perdite registrate il giorno precedente, a seguito della pubblicazione di alcuni dei dati sull'inflazione statunitense più elevati degli ultimi quattro anni.

Grafico orario di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I mercati azionari statunitensi hanno rapidamente superato l'impatto di questi dati, nonostante le implicazioni per un futuro inasprimento della politica monetaria.

L'indice S&P 500 ha registrato la chiusura giornaliera più alta di sempre e ha continuato a salire anche giovedì. L'indice Dow Jones Industrial Average ha superato nuovamente la soglia dei 50.000 punti per la prima volta dall'inizio di febbraio.

Grafico giornaliero dell'S&P 500 rispetto al Dow Jones. Fonte: Cointelegraph/TradingView

La testata specializzata in finanza The Kobeissi Letter ha segnalato un “impennata” della propensione al rischio tra gli investitori.

“Il patrimonio gestito (AUM) negli ETF con leva finanziaria statunitensi ha raggiunto il livello record di 177 miliardi di dollari. Dal minimo toccato a marzo, l'AUM totale degli ETF con leva finanziaria è aumentato di 45 miliardi di dollari”, si legge nella sua ultima analisi su X.

Dati sul patrimonio gestito (AUM) degli ETF con leva finanziaria. Fonte: The Kobeissi Letter/X

Kobeissi ha utilizzato lo stesso termine per descrivere la crescita dell'offerta di moneta a livello globale — un fattore favorevole per le criptovalute e gli asset rischiosi, in contrasto con i timori che le banche centrali stessero adottando una «politica monetaria restrittiva».

«Nel frattempo, l'offerta di moneta M2 negli Stati Uniti è aumentata di +1.000 miliardi di dollari su base annua, ovvero del +4,6%, raggiungendo il livello record di 22.700 miliardi di dollari», ha proseguito.

“La crescita dell’offerta di moneta sta accelerando.”

Dati sull'offerta di moneta a livello mondiale. Fonte: The Kobeissi Letter/X

Mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran continuava a infuriare, i prezzi del petrolio sembravano incapaci di raggiungere nuovi massimi, con il greggio WTI che ritestava la soglia dei 100 dollari al barile partendo da livelli superiori.

Grafico giornaliero dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Livello di supporto “più importante” per BTC ancora in gioco

Analizzando l'andamento del prezzo di BTC, il trader Daan Crypto Trades ha individuato nel mercato un “livello cruciale”

“Si sta mantenendo intorno al livello di ~79.400$, che ha segnato i massimi precedenti ad aprile”, ha dichiarato ai suoi follower su X.

Un grafico allegato mostrava le medie mobili semplici (SMA) ed esponenziali (EMA) a 200 periodi in trend rialzista verso il prezzo spot.

Grafico a quattro ore dei futures perpetual BTC/USDT. Fonte: Daan Crypto Trades/X

Sullo stesso argomento, il collega trader CrypNuevo ha individuato la possibilità che la coppia BTC/USD raggiunga nuovi massimi plurimensili in corrispondenza della media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane, qualora tale livello di supporto dovesse reggere.

“Bitcoin si trova su un livello cruciale”, ha confermato mercoledì.

“Se manterrà i massimi del range in questo punto, allora punterà verso la media mobile esponenziale a 1 settimana (1W50EMA) tra gli 84.000 e gli 85.000 dollari. Tuttavia, se non riuscisse a mantenere questo livello, potrebbe innescarsi un ritorno verso la fascia media del range, con il rischio di testare i minimi del range se lo slancio non dovesse cambiare.”

Grafico giornaliero di BTC/USDT. Fonte: CrypNuevo/X