Secondo a16z Crypto, il commercio gestito da agenti autonomi basati sull’intelligenza artificiale potrebbe segnare la fine della pubblicità online così come la conosciamo oggi e trasformare il modello economico di Internet.

Sin dagli albori di Internet, l’acquisto di beni o servizi ha comportato tipicamente l’accesso a negozi online (in alcuni casi tramite inserzioni pubblicitarie). Tuttavia, Sam Ragsdale, cofondatore di Merit Systems, sostiene che la situazione potrebbe cambiare se in futuro fossero gli agentiAI ad occuparsi degli acquisti.

Dal 1997 al 2024, il modello di business di Internet si è basato sulla “distrazione”, ha affermato Ragsdale in un post pubblicato domenica sul blog di a16z.

“Gli esseri umani che leggono una pagina web possono essere distratti da un annuncio pubblicitario, monetizzando così la loro attenzione parziale”, ma i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) e gli agenti “non si lasciano distrarre”, ha aggiunto.

Secondo Mordor Intelligence, il mercato della pubblicità online, dominato dal gigante della ricerca Google, era stimato a 291 miliardi di dollari nel 2025.

“C'è una bella ironia nel fatto che le pubblicità abbiano contribuito a creare un Internet libero e aperto, che è diventato il dataset da 10.000 miliardi di token che ha dato origine agli LLM, portando al declino delle pubblicità”

I protocolli aperti rappresentano la strada da seguire

Ragsdale ha affermato che il primo passo è già stato compiuto: lo scorso anno, piattaforme di intelligenza artificiale come ChatGPT e Gemini hanno introdotto per gli utenti statunitensi funzionalità quali “Instant Checkout”, consentendo loro di acquistare prodotti direttamente all’interno di una conversazione senza dover visitare un sito web esterno.

Presto, centinaia di milioni di consumatori in tutto il mondo “troveranno prodotti migliori, i commercianti avranno tassi di conversione più elevati e le piattaforme potranno trattenere dal 5% al 10%”, ha affermato.

Tuttavia, questi servizi di ‘checkout’ sono solo nuovi “giardini recintati”, ha spiegato Ragsdale, poiché i commercianti devono sottoporsi a rigorosi processi di approvazione per essere inclusi.

Ragsdale ha invece sostenuto che la strada da seguire sarà rappresentata dagli agenti AI con protocolli aperti, che consentono loro di scoprire i prodotti autonomamente.

“Un agente che può acquistare solo da commercianti pre-approvati è un dipendente con una carta aziendale limitata a tre fornitori. Un agente con protocolli aperti è un imprenditore con un conto bancario”, ha affermato.

Ragsdale ha concluso che un “hack intelligente” chiamato pubblicità ha cambiato Internet per sempre, ma nel 2026 “quel trucco sta morendo”, sostenendo che il commercio agentico aperto, alimentato dal protocollo x402 sviluppato da Coinbase o dal Machine Payments Protocol (MPP) di Tempo e Stripe, è il futuro.