Un gruppo di pressione delle banche statunitensi ha commentato le regole recentemente definitive dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sull’emissione e la custodia di stablecoin di pagamento, sostenendo che l’interpretazione dell’autorità di regolamentazione fosse contraria all’intento del Congresso.

In un avviso pubblicato mercoledì, l’American Bankers Association (ABA) ha dichiarato che, sebbene le regole definitive dell’OCC di attuazione del GENIUS Act includessero «diversi passi positivi», il gruppo bancario restava critico nei confronti delle disposizioni relative ai rendimenti delle stablecoin. L’autorità di regolamentazione ha eliminato una disposizione che avrebbe stabilito una presunzione secondo cui determinati accordi con terze parti violavano il divieto di legge sui pagamenti di rendimenti.

«La regola definitiva elimina le salvaguardie inizialmente proposte dall’OCC, che avrebbero disciplinato gli accordi indiretti con società affiliate, exchange e altri partner di distribuzione», ha dichiarato l’ABA. «Di conseguenza, gli emittenti di stablecoin di pagamento possono offrire un rendimento economicamente equivalente, evitando tecnicamente il divieto previsto dalla legge. L’OCC ha inoltre rifiutato di adottare una presunzione più ampia contro gli accordi concepiti per eludere il divieto».

Il gruppo ha aggiunto:

«Queste lacune rischiano di minare la distinzione tracciata dal Congresso tra le stablecoin di pagamento e i depositi bancari tradizionali, mettendo a rischio i fondi che le banche usano per concedere i prestiti alla base dell’economia statunitense».

I premi in stablecoin sono stati una delle questioni principali dibattute da legislatori e gruppi di interesse prima e dopo l’approvazione del GENIUS da parte del Congresso nel luglio 2025 e continuano a essere esaminati nel contesto delle discussioni sul Digital Asset Market Clarity Act, un disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute attualmente in stallo dopo una votazione procedurale fallita al Senato il mese scorso.

In particolare, la Blockchain Association ha approvato la modifica al divieto sui rendimenti, sostenendo che l’OCC «[avesse portato] la regola definitiva più vicino al testo della legge». Il Bank Policy Institute, un altro gruppo di rappresentanza del settore bancario, si è schierato in larga misura con l’ABA, affermando che «la decisione di omettere la presunzione sui rendimenti sostituisce la chiarezza con l’ambiguità e mette a rischio il sistema bancario e i suoi clienti, esponendoli alla fuga dei depositi».

L’OCC ha finalizzato le sue regole prima dell’attuazione del GENIUS Act, prevista per gennaio 2027. Si prevede che altri dipartimenti governativi pubblichino regole sul GENIUS relative alle competenze delle rispettive agenzie in materia di stablecoin, tra cui la Federal Reserve e il Tesoro.

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