Balaji Srinivasan, investitore tecnologico ed ex chief technology officer di Coinbase, ha invitato il settore crypto a sviluppare più strumenti finanziari per rifugiati e apolidi.

In un post pubblicato sabato su X, Srinivasan ha affermato che il numero di persone sfollate potrebbe aumentare con l’intensificarsi dei conflitti globali e l’incremento della migrazione economica. Ha citato esempi che vanno dagli ucraini in fuga dalla guerra ai lavoratori che lasciano i Paesi del Golfo a causa delle tensioni regionali.

“Dovremmo costruire più strumenti crypto per rifugiati e apolidi”, ha scritto Srinivasan, suggerendo che i sistemi basati su blockchain possono fornire un’infrastruttura finanziaria quando le istituzioni tradizionali falliscono o diventano inaccessibili.

Srinivasan ha descritto le criptovalute come “la modalità di guerra di Internet”, sostenendo che le reti decentralizzate sono state progettate per funzionare anche in condizioni ostili, come attacchi informatici, guasti alle infrastrutture o restrizioni finanziarie.

Ha aggiunto che le blockchain pubbliche possono continuare a elaborare transazioni anche quando i sistemi centralizzati subiscono interruzioni.

Raramente si realizzano progetti nel settore crypto per i rifugiati, nonostante il bisogno sia evidente

Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta a un post separato di Andi Duro, fondatore del sito di ricerca TwoCents, il quale ha sostenuto che, sebbene le criptovalute possano essere molto utili per i rifugiati, il settore raramente sviluppa prodotti pensati specificamente per loro.

“È un vero peccato che le crypto rappresentino un’ottima soluzione per i rifugiati apolidi, costretti a interagire con istituzioni e infrastrutture di pagamento in crisi”, ha scritto Duro. “Ma nessuno nel settore crypto sviluppa prodotti per i rifugiati perché non sono consumatori utili per il gioco d’azzardo”.

Srinivasan invita il settore crypto a sviluppare più strumenti a favore dei rifugiati. Fonte: Balaji Srinivasan

Tuttavia, Srinivasan ha sottolineato che il settore crypto ha ottenuto un certo successo nella creazione di tali strumenti. Ha evidenziato il ruolo crescente delle stablecoin, che, secondo lui, stanno già acquisendo una portata globale come forma di moneta digitale senza confini. “Ma possiamo fare di più”, ha aggiunto.

La fuga di capitali dagli EAU rafforza USDC

Come riportato da Cointelegraph, la capitalizzazione di mercato della stablecoin USDC (USDC) si sta avvicinando al record di 80 miliardi di dollari, mentre l’offerta è aumentata rapidamente nelle ultime settimane.

L’offerta circolante di USDC ha raggiunto circa 79,2 miliardi di dollari, superando il precedente massimo registrato a dicembre dopo essere salita da circa 70 miliardi di dollari all’inizio di febbraio.

Un analista con sede a Dubai ha attribuito questa impennata alla fuga di capitali dagli Emirati Arabi Uniti, in seguito alle turbolenze nel mercato immobiliare. L’indice immobiliare DFM è infatti sceso bruscamente dall’inizio della guerra.



