Secondo un nuovo rapporto di ricerca di Bernstein, IREN potrebbe diventare il prossimo grande miner di Bitcoin a passare alle infrastrutture di IA a seguito del suo accordo multimiliardario con Microsoft, sottolineando un cambiamento più ampio nell’economia del mining.

Gli analisti di Bernstein sottolineano la rapida espansione della divisione cloud per l’IA di IREN, dove sono già state contrattate circa 150.000 GPU, che, una volta pienamente operative, dovrebbero generare un fatturato annuo stimato di 3,7 miliardi di dollari.

Una parte significativa di questa capacità è legata a un accordo a lungo termine con Microsoft, che si è impegnata a utilizzare la capacità delle GPU per carichi di lavoro di IA nell’arco di cinque anni. L’accordo include anche sostanziali pagamenti anticipati da parte dei clienti, che contribuiscono a finanziare la realizzazione dell’infrastruttura.

In totale, l’investimento di IREN nelle GPU, pari a circa 5,8 miliardi di dollari, è in gran parte finanziato attraverso una combinazione di pagamenti anticipati da parte dei clienti Microsoft e linee di credito garantite dalle GPU, insieme a ulteriori fonti di liquidità e capitale, contribuendo a mantenere i costi di finanziamento relativamente bassi.

Bernstein prevede che questo cambiamento ridefinirà radicalmente il modello di business dell'azienda.

“IREN finirà per abbandonare l'attività di mining di Bitcoin man mano che adeguerà i siti esistenti per accelerare l'implementazione del cloud”, hanno scritto gli analisti.

Piuttosto che chiudere definitivamente le operazioni, IREN sta riutilizzando la sua infrastruttura di mining esistente, in particolare in Texas e nella Columbia Britannica, sostituendo i rig di mining ASIC con GPU progettate per carichi di lavoro di IA.

Bernstein prevede che nei prossimi anni i ricavi derivanti dal cloud basato sull'intelligenza artificiale di IREN costituiranno la sua principale fonte di reddito. Fonte: Bernstein

Il rapporto pubblicato lunedì suggerisce che il mining di Bitcoin finirà gradualmente per diventare un settore obsoleto, con un calo dei ricavi nel tempo, man mano che la capacità energetica verrà reindirizzata verso attività di calcolo per l'intelligenza artificiale (AI) a margine più elevato e gestite tramite contratti.

IREN non è l'unica ad aver intrapreso questa svolta. Diverse società di mining, tra cui TeraWulf e HIVE Digital, hanno iniziato a riallocare energia e capitali verso l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni, spesso parallelamente alle loro attuali attività di mining di Bitcoin.

Bernstein prevede potenziale di rialzo di quasi il 100% per il titolo IREN

Bernstein attribuisce alle azioni IREN un obiettivo di prezzo di 100 dollari, indicando un notevole potenziale di rialzo dato che la società sta abbandonando il mining di Bitcoin per orientarsi verso le infrastrutture di intelligenza artificiale.

Con il titolo attualmente scambiato al di sotto dei 50 dollari, l'obiettivo implica un aumento di quasi il 100% rispetto ai livelli attuali.

Gli analisti hanno mantenuto un rating “Outperform”, anche dopo aver ridotto il precedente obiettivo di 125 dollari, riflettendo una visione più cauta riguardo alla diluizione e alla graduale riduzione delle attività di mining di Bitcoin.