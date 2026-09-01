Il valore delle azioni tokenizzate. Fonte: RWA.xyz
La scorsa settimana, Coinbase ha portato le proprie azioni tokenizzate B20 su Base, offrendo agli utenti idonei non statunitensi un accesso 24/7 a versioni on-chain di azioni tra cui Apple, Nvidia, Meta e Alphabet. Gli asset possono anche essere integrati nei protocolli DeFi per attività quali il trading e l’assunzione di prestiti garantiti da collaterale.
Anche Kraken si è spinta ulteriormente nel settore azionario ad agosto, aprendo ai clienti europei idonei l’accesso a oltre 7.000 azioni quotate negli Stati Uniti e affiancandole alla sua gamma in crescita di xStocks tokenizzate.
A luglio, il broker online statunitense Robinhood ha lanciato Robinhood Chain insieme a una nuova generazione di Stock Token disponibili per gli utenti idonei in oltre 120 Paesi.
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