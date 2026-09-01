Binance si sta espandendo ulteriormente nella finanza tradizionale lanciando il trading di opzioni su oltre 1.000 azioni statunitensi e fondi negoziati in borsa per gli utenti idonei al di fuori degli Stati Uniti.

Le opzioni saranno offerte tramite Nest Trading, il broker-dealer di Binance regolamentato ad Abu Dhabi, con gli ordini instradati ad Alpaca Securities, registrata negli Stati Uniti, per l’esecuzione, la compensazione, il regolamento e la custodia.

Il lancio si basa sull’offerta azionaria esistente di Binance, composta da oltre 7.000 azioni ed ETF statunitensi, e si aggiunge a una gamma in crescita di prodotti finanziari tradizionali disponibili tramite la piattaforma.

A differenza dei futures perpetui legati alle azioni, le opzioni prevedono un regolamento fisico: ciò significa che gli utenti che le esercitano ricevono o consegnano le azioni sottostanti.

Secondo Binance, l’espansione arriva mentre il trading di prodotti finanziari tradizionali sulla piattaforma ha accelerato, con il volume dei futures perpetui TradFi che ha raggiunto circa 433 miliardi di dollari ad agosto, all’incirca 15 volte il totale di gennaio.

Correlato: Binance afferma che i dipendenti interrogati negli Emirati Arabi Uniti sono stati prosciolti e rilasciati

Il mercato azionario tokenizzato registra un’impennata mentre gli exchange ampliano l’offerta

Mentre gli exchange di criptovalute e i broker tradizionali ampliano la propria offerta di azioni tokenizzate, il mercato azionario on-chain si è espanso notevolmente nell’ultimo anno.

Le azioni tokenizzate hanno ora un valore distribuito di circa 2,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai circa 346 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati di RWA.xyz. Anche il volume mensile dei trasferimenti è aumentato del 93% negli ultimi 30 giorni, raggiungendo i 25,1 miliardi di dollari, mentre il numero di detentori è salito del 157%, arrivando a quasi 2,5 milioni.

Il valore delle azioni tokenizzate. Fonte: RWA.xyz

La scorsa settimana, Coinbase ha portato le proprie azioni tokenizzate B20 su Base, offrendo agli utenti idonei non statunitensi un accesso 24/7 a versioni on-chain di azioni tra cui Apple, Nvidia, Meta e Alphabet. Gli asset possono anche essere integrati nei protocolli DeFi per attività quali il trading e l’assunzione di prestiti garantiti da collaterale.

Anche Kraken si è spinta ulteriormente nel settore azionario ad agosto, aprendo ai clienti europei idonei l’accesso a oltre 7.000 azioni quotate negli Stati Uniti e affiancandole alla sua gamma in crescita di xStocks tokenizzate.

A luglio, il broker online statunitense Robinhood ha lanciato Robinhood Chain insieme a una nuova generazione di Stock Token disponibili per gli utenti idonei in oltre 120 Paesi.

Rivista: Resta un mistero perché un OG abbia bruciato 1 milione di dollari in Bitcoin