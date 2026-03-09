Secondo l'analista on-chain Willy Woo, Bitcoin potrebbe registrare un rialzo a breve termine che coglierà di sorpresa gli investitori prima che riprenda il trend ribassista più ampio.

“Si sta formando una bull trap” ha affermato Woo in un post pubblicato sabato su X, riferendosi a un falso breakout che suggerisce che il mercato stia entrando in un trend rialzista sostenuto. Ha aggiunto che potrebbe durare “fino alla fine di aprile”.

Woo ha affermato che la sua previsione si basa sulle condizioni di liquidità piuttosto che sui livelli dei prezzi. “Se il capitale tornerà in forze con il giusto tipo di investitori a lungo termine, sarò felice di cambiare opinione”, ha affermato Woo.

Bitcoin è “saldamente” nel mezzo di un bear market

Da una prospettiva di liquidità a lungo termine, Woo ha affermato che Bitcoin (BTC) è “solidamente nel mezzo del suo bear market”. “In genere, dopo rapidi cali come quelli che abbiamo avuto, BTC tende a muoversi lateralmente e a mettere a segno un rally in cui viene testata la resistenza”, ha affermato Woo.

Bitcoin ha registrato un calo di circa il 46,82% dal raggiungimento dei massimi storici di ottobre a 126.000 $, scambiando a 67.012 $ al momento della pubblicazione, secondo CoinMarketCap.

Bitcoin è cresciuto del 3,74% negli ultimi 30 giorni. Fonte: CoinMarketCap

Woo ha affermato che questo livello non è il minimo per Bitcoin e che l'asset potrebbe subire un ulteriore ribasso. Sabato, la piattaforma di analisi del sentiment sulle crypto Santiment ha condiviso un'opinione simile, sottolineando che le whale stanno vendendo in modo aggressivo mentre gli investitori retail acquistano al di sotto dei 70.000 $.

“Quando i retail acquistano mentre le whale vendono, questo segnala in genere che la correzione non è ancora terminata”, ha affermato Santiment.

I flussi degli investitori in Bitcoin hanno registrato una “ripresa costante”

Woo ha affermato che, nonostante Bitcoin non sia riuscito a mantenere la fascia dei “70.000 $” dopo aver raggiunto i 74.000 $ mercoledì, i flussi degli investitori sono in “costante ripresa” dalla metà di febbraio.

Woo non è l'unico analista a ritenere che Bitcoin sia in un bear market. L'analista crypto Benjamin Cowen ha recentemente dichiarato a Magazine che il 2026 sarà un “anno di bear market” per Bitcoin e che difficilmente porterà nuovi massimi storici.

La società di analisi on-chain CryptoQuant ha affermato giovedì che “Bitcoin è ancora in un bear market nonostante il recente rally”.

Questo avviene dopo che il Crypto Fear and Greed Index, uno degli indicatori più utilizzati per misurare il sentiment dei cripto-investitori, è tornato a livelli di “paura estrema” dopo una breve ripresa mercoledì.