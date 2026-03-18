Lunedì gli ETF Bitcoin spot con sede negli Stati Uniti hanno registrato il sesto giorno consecutivo di afflussi, mentre Bitcoin ha guadagnato oltre il 12% nel periodo, segnando la serie più lunga di nuovi capitali in entrata negli ETF dallo scorso ottobre.

I dati di Farside Investors mostrano che lunedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per a 199,4 milioni di dollari. L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock e il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund hanno guidato la classifica con afflussi rispettivamente pari a 139,4 milioni e 64,5 milioni di dollari.

Il Bitwise Bitcoin ETF e il Franklin Bitcoin ETF hanno registrato afflussi pari a 2,8 milioni di dollari e 2,1 milioni di dollari, mentre il VanEck Bitcoin ETF e l'ARK 21Shares Bitcoin ETF hanno registrato deflussi rispettivamente di 6,3 milioni di dollari e 3,1 milioni di dollari.

Questo porta il totale netto degli afflussi dal 9 marzo a 962,8 milioni di dollari, in concomitanza con l'aumento di Bitcoin (BTC) del 12,5% da 65.960 a 74.250 $ nel periodo.

La serie di afflussi segue una sequenza molto più ampia di nove giorni tra settembre e ottobre 2025, durante la quale i prodotti Bitcoin hanno registrato afflussi per un valore di quasi 6 miliardi di dollari.

All'epoca Bitcoin era significativamente più alto, avendo raggiunto un massimo storico di 126.080 $ durante quel periodo.

Dati sui volumi degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti nel mese di marzo. Fonte: Farside Investors

Il recente aumento degli afflussi verso gli ETF Bitcoin e del prezzo spot della criptovaluta si registra in un contesto caratterizzato dall'incertezza tra gli Stati Uniti e l'Iran e dalla volatilità dei mercati petroliferi.

Le voci sui progressi compiuti hanno dato una spinta a Bitcoin

Tuttavia, la piattaforma di analisi blockchain Santiment ha affermato che i rumor sui progressi compiuti da Stati Uniti, Iran e Israele hanno contribuito a far salire Bitcoin oltre la soglia dei 74.400 $ per la prima volta in sei settimane.

“Questo slancio rialzista è stato sufficiente a portare la FOMO al suo livello più alto dal 2 gennaio”, ha osservato Santiment.

“Nonostante l'attuale clima di incertezza a livello globale, gli operatori di mercato vedono nuovamente le crypto come un settore con un potenziale di crescita nelle prossime settimane e mesi.”

I dati di Santiment mostrano che la FOMO (fear of missing out) relativa a Bitcoin ha raggiunto il livello più alto dal 2 gennaio. Fonte: Santiment

Anche il punteggio del Crypto Fear & Greed Index, un indicatore del sentiment del mercato Bitcoin e crypto, è salito di cinque punti a 28 martedì, uscendo dalla zona di “paura estrema” per la prima volta dalla fine di gennaio.