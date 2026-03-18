Cointelegraph
BTC61.892 € 4.33%LINK7,94 € 7.73%ETH1895 € 6.90%BCH388,85 € 6.19%SOL77,35 € 6.02%HYPE36,97 € 4.93%DOGE0,08124 € 7.05%XLM0,145 € 4.88%BNB561,92 € 3.87%ADA0,2347 € 6.50%XRP1,25 € 5.88%TRX0,2626 € 0.52%XMR302,85 € 5.08%
Brayden Lindrea
Scritto da Brayden Lindrea,Giornalista di redazione
Felix Ng
Revisionato da Felix Ng,Redattore

ETF Bitcoin USA: afflussi per 6 giorni consecutivi mentre le crypto salgono

Gli ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti hanno registrato quasi $1 miliardo in afflussi dal 9 marzo, mentre nello stesso periodo Bitcoin è salito di oltre il 12% fino a 74.250 $

ETF Bitcoin USA: afflussi per 6 giorni consecutivi mentre le crypto salgono
Notizie

Lunedì gli ETF Bitcoin spot con sede negli Stati Uniti hanno registrato il sesto giorno consecutivo di afflussi, mentre Bitcoin ha guadagnato oltre il 12% nel periodo, segnando la serie più lunga di nuovi capitali in entrata negli ETF dallo scorso ottobre.

I dati di Farside Investors mostrano che lunedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per a 199,4 milioni di dollari. L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock e il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund hanno guidato la classifica con afflussi rispettivamente pari a 139,4 milioni e 64,5 milioni di dollari.

Il Bitwise Bitcoin ETF e il Franklin Bitcoin ETF hanno registrato afflussi pari a 2,8 milioni di dollari e 2,1 milioni di dollari, mentre il VanEck Bitcoin ETF e l'ARK 21Shares Bitcoin ETF hanno registrato deflussi rispettivamente di 6,3 milioni di dollari e 3,1 milioni di dollari.

Questo porta il totale netto degli afflussi dal 9 marzo a 962,8 milioni di dollari, in concomitanza con l'aumento di Bitcoin (BTC) del 12,5% da 65.960 a 74.250 $ nel periodo.

La serie di afflussi segue una sequenza molto più ampia di nove giorni tra settembre e ottobre 2025, durante la quale i prodotti Bitcoin hanno registrato afflussi per un valore di quasi 6 miliardi di dollari.

All'epoca Bitcoin era significativamente più alto, avendo raggiunto un massimo storico di 126.080 $ durante quel periodo.

Dati sui volumi degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti nel mese di marzo. Fonte: Farside Investors

Il recente aumento degli afflussi verso gli ETF Bitcoin e del prezzo spot della criptovaluta si registra in un contesto caratterizzato dall'incertezza tra gli Stati Uniti e l'Iran e dalla volatilità dei mercati petroliferi.

Le voci sui progressi compiuti hanno dato una spinta a Bitcoin

Tuttavia, la piattaforma di analisi blockchain Santiment ha affermato che i rumor sui progressi compiuti da Stati Uniti, Iran e Israele hanno contribuito a far salire Bitcoin oltre la soglia dei 74.400 $ per la prima volta in sei settimane.

“Questo slancio rialzista è stato sufficiente a portare la FOMO al suo livello più alto dal 2 gennaio”, ha osservato Santiment.

“Nonostante l'attuale clima di incertezza a livello globale, gli operatori di mercato vedono nuovamente le crypto come un settore con un potenziale di crescita nelle prossime settimane e mesi.”
I dati di Santiment mostrano che la FOMO (fear of missing out) relativa a Bitcoin ha raggiunto il livello più alto dal 2 gennaio. Fonte: Santiment

Anche il punteggio del Crypto Fear & Greed Index, un indicatore del sentiment del mercato Bitcoin e crypto, è salito di cinque punti a 28 martedì, uscendo dalla zona di “paura estrema” per la prima volta dalla fine di gennaio.

Cointelegraph si impegna a favore di un giornalismo indipendente e trasparente. Questo articolo di notizie è realizzato in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph e mira a fornire informazioni accurate e tempestive. I lettori sono invitati a verificare le informazioni in modo indipendente. Consulta la nostra Politica Editoriale https://it.cointelegraph.com/editorial-policy