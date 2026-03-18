Lunedì, con il rialzo del mercato crypto, gli exchange centralizzati hanno registrato un picco negli afflussi orari di Bitcoin, e un analista ha avvertito che ciò potrebbe segnalare una pressione di vendita.

I flussi orari di Bitcoin verso gli exchange hanno raggiunto un picco di 6.100 BTC il 16 marzo, il livello più alto dal 20 febbraio, ha riferito martedì il responsabile della ricerca di CryptoQuant, Julio Moreno.

Ha aggiunto che la quota dei grandi afflussi ha raggiunto il 63% del totale, il livello più alto dalla metà di ottobre 2025.

Ciò avviene mentre Bitcoin ha registrato un rialzo di circa il 12% da inizio mese, toccando un massimo di sei settimane intorno ai 76.000 $ il 17 marzo.

I trader spesso inviano Bitcoin (BTC) agli exchange in vista della vendita o della conversione in stablecoin.

“Storicamente, i picchi nei depositi di grandi dimensioni sugli exchange sono stati associati a un aumento della pressione di vendita”, ha osservato l’analista.

Questa settimana gli afflussi di Bitcoin negli exchange hanno registrato un'impennata. Fonte: CryptoQuant

La Fed potrebbe non segnalare alcun taglio dei tassi quest'anno

Il picco degli afflussi verso gli exchange arriva mentre si attende la riunione della Federal Reserve e della decisione sui tassi, prevista in giornata, un evento che potrebbe influenzare il sentiment del mercato crypto.

Tuttavia, i mercati hanno già scontato l’assenza di variazioni dei tassi di interesse negli Stati Uniti per questo mese: i futures del CME prevedono infatti una probabilità del 98,9% che rimangano invariati e solo l’1,1% che vengano aumentati.

La Fed potrebbe addirittura segnalare che non ci saranno tagli ai tassi di interesse nel corso dell'anno, alla luce della guerra tra Stati Uniti e Iran e delle crescenti preoccupazioni sull'inflazione, ha riportato mercoledì l'Associated Press.

Bitcoin ha incontrato una resistenza a 75.000$

Moreno ha inoltre osservato che, se Bitcoin dovesse continuare a salire, potrebbe incontrare una prima resistenza a 75.000 $.

“Questi livelli rappresentano la fascia inferiore del Realized Price on-chain dei trader, che storicamente funge da resistenza nei mercati ribassisti”, ha affermato.

Nelle ultime 24 ore, su Coinbase, l’asset si è avvicinato per tre volte alla soglia dei 75.000 $, incontrando ogni volta una resistenza, secondo quanto riportato da TradingView.

Il Realized Price effettivo, ovvero il prezzo medio di pareggio per i trader attivi, che ha agito da resistenza nei mesi di ottobre e gennaio, si attesta attualmente intorno agli 84.700 $.