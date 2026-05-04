Bitcoin ha registrato il suo mese migliore in un anno, spingendo gli analisti a prevedere cosa potrebbe accadere a maggio, mese che storicamente ha generato rendimenti di circa l’8%.

“C’è ancora molta strada da fare per tornare agli ATH, ma è positivo vedere un po’ di verde”, ha dichiarato venerdì in un post su X Nic Puckrin, fondatore di Coin Bureau, riferendosi alla performance di Bitcoin (BTC) nel mese di aprile, che ha registrato un rendimento mensile dell’11,87%.

Si è trattato del mese migliore per Bitcoin da aprile 2025, quando aveva registrato un rendimento del 14,08%. Tuttavia, il dato è rimasto leggermente al di sotto della media storica di aprile, pari al 12,98%, secondo CoinGlass.

Storicamente, Bitcoin ha registrato un rendimento medio del 7,76% nel mese di maggio. Fonte: CoinGlass

“Aprile è finito. Maggio è arrivato. Dopo cinque candele mensili consecutive in rosso, Bitcoin ha chiuso due mesi in positivo, suscitando un certo sollievo nel mercato”, ha dichiarato venerdì il trader crypto Daan Crypto Trades in un post su X.

Gli operatori di mercato sono convinti che la storia si ripeta

Gli operatori di mercato confrontano spesso l'andamento mensile attuale con quello dei mesi precedenti e guardano al futuro, in quanto molti ritengono che la storia di Bitcoin tenda a ripetersi.

Secondo CoinMarketCap, Bitcoin viene scambiato a 78.190 $, circa il 38% in meno rispetto al massimo storico di circa 126.000 $ raggiunto a ottobre. L'analista crypto Jelle ha affermato: “La prossima settimana ripartiremo alla grande”.

Bitcoin ha iniziato il mese di aprile a circa 66.000 $. Fonte: CoinMarketCap

Secondo il Crypto Fear & Greed Index, che venerdì registrava un valore di ”Paura” pari a 39, gli operatori sembrano incerti riguardo al mercato crypto, il che suggerisce che gli investitori mantengano ancora un atteggiamento cauto.

Gli analisti Bitcoin sono divisi su cosa succederà

Gli analisti sono divisi sulle prospettive di breve termine per Bitcoin. La società di analisi crypto CryptoQuant ha avvertito che Bitcoin potrebbe prepararsi a un calo plurimensile dopo il rally di aprile guidato principalmente dai trader di futures.

Altri sono più rialzisti. Michael van de Poppe, fondatore di MN Trading Capital, ha recentemente affermato che Bitcoin potrebbe non aver bisogno di una nuova narrativa o di un catalizzatore per tornare sopra il livello psicologico dei 100.000 $, soglia al di sopra della quale non viene scambiato da quasi cinque mesi.

“Non serve necessariamente una narrativa per spingere il prezzo al rialzo”, ha dichiarato van de Poppe venerdì in un post su X, dopo aver chiesto: “Quale narrativa porterà Bitcoin a 100.000 $?”

L’ultima volta che Bitcoin è stato scambiato a 100.000 $ era il 13 novembre, appena un mese dopo l’evento di liquidazione da 19 miliardi di dollari del mercato crypto del 10 ottobre.