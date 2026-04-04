Analista: Andamento incerto di BTC potrebbe sfociare in breakout più marcato

Secondo un cryptoanalista, il prolungato consolidamento di Bitcoin al di sotto dei 70.000 dollari potrebbe aprire la strada a un rialzo più significativo.

«Più dura questa fase, più forte sarà il breakout», è quanto ha dichiarato venerdì Michael van de Poppe, fondatore di MN Trading Capital, in un post su X.

“Bitcoin rimane stagnante in quest'area, il che significa che non c'è letteralmente alcuna direzione”, è l'opinione di van de Poppe, il quale ha aggiunto di prevedere che Bitcoin (BTC) supererà i 71.000$, livello che l'asset non raggiunge dal 26 marzo.

Bitcoin scambiato in un intervallo ristretto

Da quando ha raggiunto il minimo annuale di 60.000 dollari il 6 febbraio, Bitcoin è rimasto in un intervallo ristretto compreso tra 60.000 e 74.000 dollari. Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 66.890$, in calo dell'8,25% negli ultimi 30 giorni, secondo CoinMarketCap.

Negli ultimi 30 giorni Bitcoin ha registrato un calo del 7,63%. Fonte: CoinMarketCap

L'analista crypto Ted venerdì ha dichiarato in un post su X che i 60.000$ “non rappresentavano il minimo”. “Ciò non significa che ci sarà un altro crollo del 50%”, afferma, aggiungendo che “ci sarà un’ultima capitolazione prima di toccare il fondo”.

La previsione ottimistica di Van de Poppe emerge in un contesto di sentiment negativo nei confronti del mercato crypto in generale. Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo nel mercato crypto, sabato è rimasto nel territorio della “Paura estrema”, registrando un punteggio di 11.

Ribasso più profondo ancora possibile

Mentre van de Poppe è alla ricerca di una potenziale inversione di tendenza mentre il Bitcoin continua a consolidarsi, altri analisti si mostrano più scettici.

L'analista di Bitcoin Willy Woo ha affermato in un post su X il 30 marzo che c'è una “probabilità molto alta di assistere a un ribasso più profondo a causa di una rottura del mercato rialzista secolare nel contesto macroeconomico globale”.

Nel frattempo, il trader veterano Peter Brandt ha recentemente dichiarato a Cointelegraph che non prevede che Bitcoin raggiunga un nuovo massimo di prezzo nel 2026.

“Non prima forse del secondo trimestre del 2027”, ha aggiunto.