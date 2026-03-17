Il recente rimbalzo di Bitcoin riflette un rafforzamento della base di holder a lungo termine, mentre gli afflussi verso gli ETF e gli acquisti da parte delle tesorerie aziendali stanno ridefinendo la struttura proprietaria dell’asset, ha affermato Bernstein in una nota di ricerca pubblicata lunedì e condivisa con Cointelegraph.

Bernstein ha sottolineato che, nonostante l’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, la scorsa settimana Bitcoin ha sovraperformato l’oro e i principali indici azionari, con Bitcoin (BTC) in rialzo di circa il 7% ed Ether (ETH) di circa il 9% nel periodo.

Gli analisti attribuiscono il cambiamento in parte ai continui afflussi negli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot statunitensi e al costante accumulo da parte di acquirenti aziendali come Strategy, che — secondo loro — stanno gradualmente rafforzando la base di holder a lungo termine di Bitcoin, contribuendo a una struttura di mercato più stabile.

“Forse serve un conflitto reale per rendersi conto che Bitcoin rimane l’asset più portatile (transfrontaliero), digitale e liquido, privo di rischi di controparte”, ha affermato Bernstein.

Il punto più ampio evidenziato da Bernstein è che la struttura della proprietà sta cambiando. Poiché circa il 60% dell’offerta di Bitcoin è rimasto inattivo per oltre un anno, il mercato è sempre più dominato da holder di lungo termine piuttosto che da flussi speculativi di breve periodo.

Man mano che sempre più Bitcoin vengono detenuti in ETF, tesorerie aziendali e wallet che raramente effettuano transazioni, la pressione di vendita nel breve termine potrebbe avere un impatto minore, contribuendo potenzialmente a una base di mercato più stabile durante i periodi di stress.

Percentuale dell'offerta inattiva da più di un anno. Fonte: Glassnode, Bernstein analysis

Gli ETF e le tesorerie aziendali alimentano la resilienza di Bitcoin

I dati di CoinGecko mostrano che, al momento della stesura, BTC veniva scambiato intorno ai 73.208 $, in rialzo di oltre l’8% negli ultimi sette giorni, sullo sfondo delle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

I dati di SoSoValue mostrano che gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno registrato tre settimane consecutive di afflussi, per un totale di oltre 2,1 miliardi di dollari. Bernstein ha attribuito questi afflussi alla crescente allocazione di capitali a lungo termine da parte di wealth manager e fondi istituzionali, tra cui fondi pensione e fondi sovrani.

Bernstein ha affermato che gli ETF spot su BTC hanno quasi annullato i deflussi di capitale registrati dall’inizio dell’anno (YTD), con deflussi netti ridotti a circa 460 milioni di dollari, rispetto a circa 92 miliardi di dollari di patrimonio totale in gestione (AUM).

Bernstein ha inoltre evidenziato il continuo accumulo di Bitcoin da parte di Strategy nel corso dell’anno.

Secondo Bernstein, Strategy ha aggiunto 66.231 BTC dall’inizio dell’anno, per circa 5,6 miliardi di dollari, a un prezzo medio di acquisto di circa 85.000 $.

Il 9 marzo, Strategy ha annunciato di aver acquistato 17.994 Bitcoin per 1,28 miliardi di dollari tra il 2 e l’8 marzo, portando le sue riserve complessive a oltre 738.000 BTC, per un valore di circa 54 miliardi di dollari.

I dati di Bitcoin Treasuries mostrano che ETF ed exchange detengono circa 1,6 milioni di BTC, per un valore di oltre 117 miliardi di dollari, mentre le società quotate in borsa detengono circa 1,15 milioni di BTC, per un valore di circa 84 miliardi di dollari.