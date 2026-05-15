Nakamoto, società specializzata in Bitcoin, ha registrato un aumento del 500% dei ricavi nel primo trimestre rispetto al trimestre precedente, dopo aver completato a febbraio due acquisizioni strategiche fondamentali volte ad ampliare la propria presenza nell'ecosistema Bitcoin.

Nonostante abbia registrato una perdita netta di 238,8 milioni di dollari, il CEO di Nakamoto, David Bailey, ha dichiarato mercoledì che il primo trimestre «ha segnato un periodo di trasformazione» per l'azienda, grazie al completamento delle acquisizioni dell'agenzia di stampa specializzata in Bitcoin BTC Inc. e della piattaforma di investimento dedicata al Bitcoin UTXO Management.

Oltre 1,1 milioni di dollari dei ricavi di Nakamoto sono derivati dalla sua nuova strategia di tesoreria e derivati Bitcoin, 800.000 dollari dal settore dei media, 500.000 dollari dalle attività sanitarie e 200.000 dollari dai servizi di gestione patrimoniale.

Fonte: Nakamoto

Nakamoto ha attribuito la maggior parte della perdita netta del primo trimestre a una riduzione non monetaria di 107,7 milioni di dollari legata a un'opzione pre-acquisizione e a una perdita di valutazione al valore di mercato di 102,5 milioni di dollari sulla propria riserva di 5.058 Bitcoin (BTC), poiché la criptovaluta ha registrato un calo del 23% nel corso del trimestre.

Il settore delle riserve di Bitcoin ha subito pressioni nell'ultimo anno, con il Bitcoin in calo del 37% rispetto al suo massimo storico, portando alcuni analisti a mettere in dubbio la sostenibilità delle strategie di acquisto e detenzione.

La maggior parte delle tesorerie di Bitcoin al di fuori di Strategy e Metaplanet ha rallentato gli acquisti di Bitcoin negli ultimi 12 mesi, mentre altre hanno attinto alla propria tesoreria di Bitcoin per ripagare i debiti. Nakamoto è stata una delle tesorerie di Bitcoin più colpite durante questa fase di ribasso, con le azioni della società in calo di oltre il 99,2% rispetto al massimo storico.

La società non ha acquistato alcun Bitcoin durante il trimestre, ma ne ha venduti 284 il 31 marzo per coprire le spese operative.

Nakamoto (NAKA) è salita del 2,7% a 0,18 dollari nelle contrattazioni after-hour dopo la pubblicazione dei risultati.

Nakamoto amplia propria attività in settore di gestione patrimoniale in Bitcoin

Nakamoto ha affermato che BTC Inc. e UTXO Management saranno due delle “attività fondamentali” che consentiranno all'azienda di crescere nel lungo termine nell'ecosistema Bitcoin.

L'azienda ha dichiarato che il sestuplo aumento del fatturato è avvenuto nonostante il contributo di queste attività si sia limitato a una parte del trimestre, poiché gli accordi sono stati finalizzati il 20 febbraio.

Guardando al futuro, Bailey ha affermato che “l'obiettivo di Nakamoto per il resto del 2026 è l'esecuzione: espandere le nostre attività operative, ampliare le opportunità di ricavo e continuare a creare valore duraturo per gli azionisti attraverso un'allocazione disciplinata del capitale e una convinzione a lungo termine nel Bitcoin”.

Una di queste strategie prevede l'utilizzo delle partecipazioni in Bitcoin della società come garanzia per attuare strategie sui derivati generatrici di rendimento.

Nakamoto prevede inoltre di chiudere completamente la propria attività nel settore sanitario entro la fine del secondo trimestre, concentrandosi maggiormente sulle attività legate al Bitcoin.

Nakamoto ha cambiato il proprio nome da KindlyMD a gennaio, dopo aver concluso una fusione con il fornitore di servizi sanitari con sede nello Utah ad agosto.