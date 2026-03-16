Secondo la piattaforma di analisi del sentiment crypto Santiment, i wallet Bitcoin di grandi dimensioni stanno nuovamente aumentando le loro posizioni mentre il prezzo dell’asset si mantiene intorno ai 71.000 $.

“Il loro recente ritorno all’accumulo è un segnale rialzista”, ha affermato Santiment in un report pubblicato sabato, riferendosi ai wallet che detengono da 10 a 10.000 Bitcoin (BTC).

“Si tratta di un'inversione positiva”, ha aggiunto Santiment. I dati della piattaforma mostrano che i wallet che detengono da 10 a 10.000 Bitcoin controllano ora il 68,17% dell'offerta totale di Bitcoin, in aumento rispetto al 68,07% registrato sette giorni fa.

Santiment tiene d'occhio l'attività degli investitori retail

Santiment ha affermato che potrebbe formarsi un potenziale minimo locale per Bitcoin se le whale continueranno ad accumulare mentre la quota di BTC detenuta dagli investitori retail inizierà a diminuire.

“Idealmente, vogliamo vedere i wallet più piccoli (retail) diminuire mentre questo gruppo aumenta, segnalando un trasferimento di monete dalle mani deboli a quelle forti”, ha dichiarato Santiment.

Un aumento degli acquisti da parte dei retail suggerisce un eccessivo ottimismo, poiché storicamente il prezzo di Bitcoin ha toccato il fondo quando gli investitori comuni iniziano a perdere fiducia e a vendere.

Allo stesso tempo, il Crypto Fear & Greed Index è rimasto domenica nella zona di “Paura estrema” a quota 16, segnalando che gli investitori restano cauti.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin è scambiato a 71.350 $, in rialzo del 6,30% negli ultimi sette giorni.

Bitcoin ha registrato un rialzo del 7,55% negli ultimi 30 giorni. Fonte: CoinMarketCap

Poco più di una settimana fa, l’attività delle whale di Bitcoin era molto diversa. Santiment ha riferito il 6 marzo che, nei due giorni precedenti, le whale avevano venduto il 66% dei Bitcoin acquistati tra il 23 febbraio e il 3 marzo, proprio mentre Bitcoin superava i 70.000 $ e toccava brevemente i 74.000 $.

Il minimo di mercato è ancora incerto

Tuttavia, Santiment ha affermato che se gli investitori retail continueranno ad acquistare Bitcoin, ciò potrebbe indicare ulteriori ribassi in vista.

“Storicamente, i mercati tendono a toccare il fondo quando la “folla” perde la speranza. La persistenza dell’ottimismo tra gli investitori retail è attualmente il principale argomento contro l’ipotesi di un minimo già confermato”, ha dichiarato Santiment.

“I mercati raramente premiano immediatamente il consenso della maggioranza”, ha aggiunto Santiment.

L’analista onchain di Bitcoin Willy Woo ha espresso un’opinione simile, affermando recentemente che BTC si trova “decisamente nel mezzo del suo mercato ribassista se osservato attraverso la lente della liquidità di lungo periodo”.

Il commento arriva mentre gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato la loro prima serie di afflussi per cinque giorni consecutivi nel 2026, attirando circa 767,32 milioni di dollari questa settimana.