I grandi holder di Bitcoin hanno accumulato altri 61.568 BTC nell'ultimo mese, sullo sfondo dell'escalation del conflitto in Medio Oriente e dell'incertezza macroeconomica.

Le whale e gli shark, definiti come coloro che detengono tra 10 e 10.000 Bitcoin (BTC), hanno aumentato le loro riserve dello 0,45%, mentre i wallet con meno di 0,01 Bitcoin hanno aggiunto lo 0,42%, ovvero 213 BTC, nell'ultimo mese, ha affermato Santiment in un post su X.

Le cifre confermano i dati recenti che mostrano come i deflussi di Bitcoin dagli exchange siano continuati per tutto il mese di marzo, indicando che gli holder stanno accumulando piuttosto che cercando di vendere.

Gli analisti di Santiment hanno aggiunto che l'accumulo da parte delle whale potrebbe essere un “segno promettente” di un'eventuale rottura del range.

“Idealmente, il pattern di range si romperà al rialzo quando i grandi wallet accumuleranno, mentre i retail venderanno. Questo è stato storicamente un pattern molto affidabile per segnalare l'inizio dei cicli rialzisti”, hanno affermato gli analisti.

Le tensioni in Medio Oriente si sono inasprite a febbraio dopo gli attacchi sferrati dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran. Quest'ultimo ha reagito contro diversi paesi confinanti e da allora il conflitto è andato avanti.

Alcune whale attendono il breakout; piccoli investitori spinti dalla FOMO

Alcune whale di Bitcoin stanno adottando un approccio diverso.

Il 19 marzo, due whale di Bitcoin hanno trasferito decine di milioni di dollari verso gli exchange mentre il prezzo di Bitcoin scendeva e quello dell’energia saliva a seguito dell’intensificarsi degli attacchi alle infrastrutture petrolifere e del gas nel Golfo durante il conflitto con l’Iran.

Dominick John, analista di Zeus Research, ha dichiarato a Cointelegraph che le whale che hanno continuato ad accumulare in background si stanno probabilmente preparando per il prossimo breakout.

“Le whale stanno accumulando BTC perché si stanno posizionando in vista di un potenziale breakout, accumulando silenziosamente durante i periodi di consolidamento. I piccoli wallet stanno inseguendo il momentum, spinti dalla FOMO durante i trend rialzisti e dalla paura di perdersi la prossima fase di rialzo”, ha affermato.

“Le whale tendono ad acquistare a ondate, quindi l’accumulo potrebbe continuare se il range regge e le condizioni macroeconomiche rimangono favorevoli. D’altra parte, se la FOMO dei piccoli investitori si surriscalda, potremmo assistere a una pausa o a una leggera ondata di vendite prima della prossima fase di accumulo”, ha aggiunto John.

Il Crypto Fear & Greed Index è in fase di “paura estrema”

Nel frattempo, il sentiment degli investitori rimane profondamente incerto. Venerdì il Crypto Fear & Greed Index ha registrato un punteggio di 13, collocandosi decisamente nella fascia della “paura estrema”

Il Crypto Fear & Greed Index si è mantenuto saldamente nella fascia della “paura estrema” . Fonte: alternative.me

Secondo l'indice, il punteggio di giovedì è stato di 10, e sia la settimana precedente che il mese di febbraio hanno registrato valori medi che indicano un “paura estrema”.