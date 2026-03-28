BitFuFu interrompe self-mining di BTC e concentrerà sforzi su cloud mining

I risultati del 2025 di BitFuFu hanno evidenziato un netto cambiamento nel proprio mix di attività, con il cloud mining che ha superato il mining autonomo come principale fonte di ricavi dell’azienda.

Il miner di Bitcoin (BTC) con sede a Singapore ha registrato ricavi pari a 475,8 milioni di dollari nel 2025, in crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente.

La sua produzione di self-mining è scesa a 611 BTC dai 2.537 BTC del 2024, con un calo del 76%, mentre le sue partecipazioni in Bitcoin sono salite a 1.778 BTC dai 1.720 BTC dell'anno precedente.

L'azienda ha attribuito il cambiamento a un calo dei guadagni in Bitcoin per terahash, a una maggiore difficoltà di mining e a una quota ridotta di hashrate destinata al mining autonomo, poiché ha puntato maggiormente sui prodotti di cloud mining.

BitFuFu ha dichiarato di aver riallocato l'hashrate dal mining autonomo al cloud mining a seguito di un calo del 52% dei guadagni giornalieri in Bitcoin per terahash, determinato da una maggiore difficoltà di mining e da una riduzione del 47% dell'hashrate destinato al mining autonomo. L'aumento dei prezzi del Bitcoin ha parzialmente compensato l'impatto.

Fonte: BitFuFu

L'azienda ha dichiarato di aver ridimensionato l'hashrate destinato al mining proprio per migliorare l'efficienza del capitale e rendere i ricavi più prevedibili.

I ricavi derivanti dal mining proprio sono diminuiti di circa il 60%, passando da 157,5 milioni di dollari dell'anno precedente a 63,1 milioni di dollari nel 2025.

Cloud mining sorpassa mining autonomo

Nel 2025, i ricavi derivanti dal cloud mining hanno rappresentato circa il 74% del fatturato di BitFuFu, attestandosi a 350,6 milioni di dollari. Al contrario, nel 2024 il cloud mining ha rappresentato il 58,5% del fatturato, quando il segmento ha generato 271 milioni di dollari.

L'azienda ha registrato una produzione annuale complessiva di 3.662 BTC tra le proprie attività di mining autonomo e quelle di cloud mining dei clienti, di cui 611 BTC provenienti dal mining autonomo e 3.051 BTC prodotti dai clienti del cloud mining.

BitFuFu riferisce inoltre di aver registrato un aumento delle vendite di apparecchiature per il mining, che sono cresciute del 76% su base annua, attestandosi a 53,7 milioni di dollari.

BitFuFu delinea priorità per il 2026

Sebbene BitFuFu abbia aumentato le proprie riserve di Bitcoin di soli 58 BTC lo scorso anno, l’azienda ha dichiarato di rimanere impegnata ad ampliare la propria riserva di BTC nel 2026.

“Guardando al 2026, potenzieremo la nostra attività di cloud mining, amplieremo l’hashrate e la capacità energetica con rigore e continueremo a rafforzare la nostra riserva di Bitcoin”, ha affermato l’azienda in una dichiarazione su X.

Leo Lu, amministratore delegato di BitFuFu, ha dichiarato che nel 2026 l'azienda si concentrerà sull'acquisizione di infrastrutture di mining e continuerà a valutare potenziali opportunità di partnership nell'ambito della propria strategia di integrazione verticale.