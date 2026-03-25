Secondo quanto riportato dal Korea Times, Bithumb, il secondo exchange di criptovalute della Corea del Sud per volume di scambi, starebbe cercando di riconfermare il CEO Lee Jae-won nonostante le recenti presunte mancanze in materia di antiriciclaggio e altre controversie.

L'exchange terrà la sua assemblea ordinaria degli azionisti il 31 marzo e sarà presentata una proposta per mantenere Lee alla guida dell'azienda, come ha riferito domenica il Korea Times, citando fonti del settore.

Il suo mandato attuale scade alla fine del mese e, se la proposta venisse approvata, Lee rimarrebbe CEO dell'exchange per altri due anni. Cointelegraph ha contattato Bithumb per un commento.

Upbit è il principale crypto exchange sudcoreano per volume di scambi in 24 ore, secondo CoinGecko, seguito da Bithumb e Korbit.

Bithumb è il secondo exchange di criptovalute della Corea del Sud per volume di scambi. Fonte:CoinGecko

I regolatori infliggono sanzioni a Bithumb

A marzo, secondo quanto riferito, la Financial Intelligence Unit della Corea del Sud ha inflitto a Bithumb una sospensione parziale di sei mesi e una multa di 36,8 miliardi di won (24,2 milioni di dollari) a causa di presunte violazioni delle norme antiriciclaggio.

In base alle misure, all'exchange sarà vietato elaborare trasferimenti crypto esterni per i nuovi clienti dal 27 marzo al 26 settembre.

L'exchange ha attirato l'attenzione dei regolatori anche a febbraio, quando ha accreditato per errore 2.000 Bitcoin (BTC) per utente invece di 2.000 won coreani (1,40 $) durante un evento promozionale, distribuendo un totale di 620.000 monete che non era in grado di coprire.

Bithumb è inoltre in attesa dell'esito di un'altra indagine sulla condivisione del proprio order book con una piattaforma estera e, secondo il Korea Times, ulteriori sanzioni potrebbero rappresentare un ostacolo al rinnovo delle licenze.

“Bithumb sarà con il fiato sospeso in attesa dei risultati delle indagini normative in corso, poiché la società deve ancora rinnovare la propria licenza come virtual asset service provider”, ha dichiarato un funzionario del settore al Korea Times.

Il settore crypto sudcoreano è in crescita

Il settore crypto in Corea del Sud ha beneficiato di un contesto più favorevole dopo l'elezione del presidente Lee Jae-myung nel giugno dello scorso anno, il quale ha portato avanti diverse leggi relative alle criptovalute, tra cui un progetto di legge per legalizzare le stablecoin.

Tre mesi prima, gli utenti dei crypto exchange in Corea del Sud avevano superato i 16 milioni, pari a oltre il 30% della popolazione del Paese.

Secondo la piattaforma di dati online Statista, il mercato delle criptovalute in Corea del Sud dovrebbe raggiungere un fatturato di 1,3 miliardi di dollari nel 2026.