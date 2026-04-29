BitMine Immersion Technologies, la società di gestione di Ether sostenuta da Tom Lee di Fundstrat, ha ampliato le proprie partecipazioni in ETH per la seconda volta in altrettante settimane, nonostante le ingenti perdite non realizzate mettano in evidenza i rischi della strategia.

La società ha dichiarato lunedì di aver acquistato altri 101.901 Ether la scorsa settimana, portando le sue partecipazioni totali a circa 5,08 milioni di ETH. Le sue riserve combinate di criptovalute e contanti ammontano ora a circa 13,3 miliardi di dollari.

L'ultima acquisizione fa seguito all'acquisto di 101.627 ETH avvenuto una settimana prima, che ha rappresentato il più consistente accumulo da parte della società da dicembre.

Nonostante gli acquisti aggressivi, BitMine registra oltre 6,5 miliardi di dollari di perdite non realizzate, sulla base di investimenti totali pari a circa 17,6 miliardi di dollari, a riprova dell'impatto della recente volatilità dei prezzi di Ether.

Il prezzo delle azioni BMNR quotate al NYSE è sceso di oltre il 20% da inizio anno, secondo i dati di Yahoo Finance.

Tuttavia, la società sta generando un rendimento su una parte delle sue partecipazioni. BitMine ha messo in staking circa 3,7 milioni di ETH, il che le consente di guadagnare ricompense per aver contribuito a proteggere la rete Ethereum e a convalidare le transazioni, una strategia che fornisce un flusso di reddito costante anche durante le fasi di ribasso dei prezzi.

Le perdite non realizzate di BitMine relative alla propria riserva di ETH superano i 6,5 miliardi di dollari. Fonte: Dropstab

Mercato di Ether e crypto mostrano segni di stabilizzazione

I consistenti acquisti di BitMine arrivano in un momento in cui il mercato delle criptovalute nel suo complesso mostra i primi segnali di stabilizzazione dopo mesi di ribassi protrattisi fino a marzo.

Ether ha registrato un rimbalzo superando i 2.400 dollari la scorsa settimana, dopo essere sceso a un minimo vicino ai 1.800 dollari all’inizio di quest’anno, secondo i dati di TradingView. Nonostante la ripresa, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato rimane in calo di circa il 23% da inizio anno.

Il rimbalzo rispecchia un rialzo più ampio registrato nelle azioni e in altri asset di rischio nelle ultime settimane, suggerendo un miglioramento del sentiment degli investitori.

Tuttavia, la volatilità sottolinea le sfide che devono affrontare gli operatori del settore delle criptovalute. Le società che accumulano grandi riserve di asset digitali sono altamente esposte alle oscillazioni dei prezzi, il che può portare a significative perdite non realizzate durante le fasi di ribasso, anche se continuano ad acquistare.

Sebbene strategie come lo staking possano generare rendimenti, spesso non bastano a compensare i forti cali di valore degli asset, lasciando i bilanci sensibili ai cicli di mercato.