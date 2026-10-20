L’analista di Bloomberg specializzato in ETF James Seyffart ha dichiarato che PBIT sarebbe il terzo deposito di BlackRock per un ETF su Bitcoin, sebbene esistano già fondi Bitcoin «buffered» simili di Calamos, First Trust e Innovator.
PBIT utilizzerebbe tre serie sovrapposte di contratti di opzione, in genere sostituendone una ogni mese, per cercare protezione dai ribassi, limitando al contempo i potenziali guadagni.
Correlato: Gli ETF statunitensi su Bitcoin attirano 527 milioni di dollari, il risultato migliore da settembre
Ogni tranche di opzioni mirerebbe inizialmente a un’esposizione massima alla perdita di circa il 10% dell’attività sottostante legata a Bitcoin, prima di commissioni e spese. BlackRock ha avvertito che il fondo «non fornisce un Valore iniziale di protezione della tranche, un Floor o un Valore massimo della tranche fissi», lasciando intendere che gli investitori potrebbero subire perdite maggiori.
Rivista: Le regole pro-crypto della SEC e della CFTC possono essere annullate? Il parere legale