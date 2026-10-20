Il fondo Bitcoin proposto da BlackRock utilizzerebbe opzioni per limitare le potenziali perdite e i guadagni, aggiungendo un’altra strategia alla sua offerta esistente di ETF su Bitcoin ed Ether.

BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, punta ad ampliare la propria offerta di fondi crypto con un ETF su Bitcoin che offre una protezione limitata al ribasso in cambio di guadagni limitati.

Lunedì, il più grande gestore patrimoniale al mondo ha presentato un prospetto preliminare alla Securities and Exchange Commission statunitense per l’iShares Bitcoin Managed Protection ETF (PBIT).

Secondo il prospetto preliminare presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, l’ETF proposto utilizzerebbe opzioni collegate all’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) di BlackRock invece di detenere direttamente Bitcoin (BTC).

IBIT è il più grande ETF spot su Bitcoin al mondo per patrimonio. Detiene direttamente Bitcoin e offre agli investitori un’esposizione tramite conti di intermediazione. Lunedì il fondo aveva 65,7 miliardi di dollari di patrimonio netto, secondo BlackRock.

BlackRock inoltre gestisce l’iShares Ethereum Trust ETF (ETHA), un fondo spot su Ether con 8 miliardi di dollari di patrimonio netto. Il gestore patrimoniale non ha ancora lanciato ETF spot statunitensi che seguano altre criptovalute, come Solana o XRP.

Nate Geraci, presidente di ETF Store, ha messo in discussione la persistente assenza di BlackRock dal mercato degli ETF spot che seguono altre criptovalute.

«Sono ancora scioccato dal fatto che si tengano fuori dagli ETF spot su SOL, XRP, HYPE, ecc.», ha scritto Geraci lunedì su X. «BlackRock mostra chiaramente una forte convinzione nel limitarsi a BTC [e] ETH. Per ora», ha aggiunto.

BlackRock aggiunge strategie per gli ETF invece di nuovi asset crypto

BlackRock è entrata nel mercato statunitense degli ETF spot su Bitcoin nel gennaio 2024 con il lancio di IBIT, seguita dall’ETHA nel luglio dello stesso anno.

Nel marzo 2026, la sua offerta si è ampliata con l’ iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB), che offre un’esposizione a Ether e alle ricompense dello staking. È stato seguito dall’iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) a giugno, progettato per generare reddito attraverso il trading di opzioni.

BlackRock’s crypto ETF lineup includes two Bitcoin funds and two Ether funds. Source: BlackRock

L’analista di Bloomberg specializzato in ETF James Seyffart ha dichiarato che PBIT sarebbe il terzo deposito di BlackRock per un ETF su Bitcoin, sebbene esistano già fondi Bitcoin «buffered» simili di Calamos, First Trust e Innovator.

PBIT utilizzerebbe tre serie sovrapposte di contratti di opzione, in genere sostituendone una ogni mese, per cercare protezione dai ribassi, limitando al contempo i potenziali guadagni.

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Ogni tranche di opzioni mirerebbe inizialmente a un’esposizione massima alla perdita di circa il 10% dell’attività sottostante legata a Bitcoin, prima di commissioni e spese. BlackRock ha avvertito che il fondo «non fornisce un Valore iniziale di protezione della tranche, un Floor o un Valore massimo della tranche fissi», lasciando intendere che gli investitori potrebbero subire perdite maggiori.

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