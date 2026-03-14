BlackRock sta ampliando la propria gamma di investimenti crypto con un nuovo prodotto quotato al Nasdaq legato allo staking di Ethereum.
Giovedì BlackRock ha presentato il proprio ETF iShares Staked Ethereum Trust, o ETHB, descrivendolo come un exchange-traded product (ETP) che combina l'esposizione spot a Ether (ETH) con un “potenziale di reddito mensile” derivante dallo staking di una parte delle sue riserve di ETH.
Il prodotto amplia l’offerta di asset digitali di BlackRock, che include l’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) e l’iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Entrambi gli ETP sono i più grandi della loro categoria, con oltre 55 miliardi e 6,5 miliardi di dollari di asset in gestione, rispettivamente.
“Unendo l’esposizione spot a Ether e i rendimenti da staking in un ETP, ETHB offre agli investitori un nuovo importante modo per partecipare all’evoluzione dell’ecosistema”, ha dichiarato Robert Mitchnick, responsabile globale degli asset digitali di BlackRock.
ETHB si avvarrà di Coinbase come custode e staking provider
Secondo un prospetto depositato presso la Securities and Exchange Commission, l'ETHB di BlackRock si avvarrà di Coinbase come custode e staking provider.
I validatori approvati dal fondo sono attualmente limitati a Figment, Galaxy Digital e Attestant, di proprietà di Bitwise.
I premi di staking dovrebbero essere distribuiti mensilmente, ma “non meno frequentemente di una volta ogni tre mesi da parte del trust”, come si legge nel documento.
Al momento del lancio, ETHB applica una commissione di gestione dello 0,25% con un’esenzione di un anno, riducendo la commissione allo 0,12% sui primi 2,5 miliardi di dollari di patrimonio in gestione.
Grayscale è il primo a consentire lo staking per gli ETF su Ether negli Stati Uniti
Il prodotto di staking su Ether di BlackRock arriva in un momento in cui diversi concorrenti hanno lanciato offerte simili.
Grayscale Investments, il principale concorrente di BlackRock nel settore dei cripto-ETF per patrimonio gestito, ha lanciato lo staking per l’ETF Grayscale Ethereum Trust (ETHE) e l’ETF Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) il 6 ottobre 2025, diventando il primo emittente statunitense a farlo.
La società ha inoltre abilitato lo staking sul suo Grayscale Solana Trust (GSOL), che ha iniziato a essere negoziato alla fine di ottobre.
Anche altri emittenti, tra cui 21Shares e REX-Osprey, supportano lo staking degli ETF su Ether. A febbraio, 21Shares ha annunciato le date di distribuzione previste per il 2026 dei premi di staking derivanti dall'ETF 21Shares Ethereum.