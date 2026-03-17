L'ETF su Ethereum staked di BlackRock ha registrato un volume di scambi pari a 15,5 milioni di dollari nel suo primo giorno di negoziazione, un risultato che un analista di mercato ha definito «molto, molto solido», nonostante sia rimasto al di sotto dei due prodotti simili di staking su Solana lanciati lo scorso anno.

I dati del Nasdaq mostrano che l'iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) ha registrato 592.804 azioni scambiate al suo debutto giovedì, con l'analista di ETF di Bloomberg James Seyffart che ha osservato su X che il prodotto ha registrato un fatturato di circa 15,5 milioni di dollari.

“Molto, molto solido per il lancio di un ETF al primo giorno”, ha detto Seyffart.

L'ETF investe e mette in staking Ether (ETH), bloccando i token sulla blockchain con l'obiettivo di fornire un rendimento. Il fondo si affida ai validatori di rete per ottenere i premi di staking, offrendo in genere un rendimento del 4% all'anno.



Il volume di scambi di 15,5 milioni di dollari registrato dall’ETHB al suo debutto è risultato inferiore a quello di fondi di staking simili legati al token Solana (SOL), tra cui i 55,4 milioni di dollari registrati dal Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) al momento del suo debutto in ottobre. Un altro fondo simile, il REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK), ha registrato a sua volta 33,7 milioni di dollari al suo debutto in luglio.

ETHB si aggiunge alla gamma di prodotti crypto di BlackRock, che comprende i suoi due fondi crypto di punta, l'iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) e l'iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).

I due ETF hanno attirato rispettivamente oltre 62,8 miliardi di dollari e 11,9 miliardi di dollari di afflussi dal loro lancio nel 2024, mostrano i dati di Farside Investors .

BlackRock sta inoltre valutando di lanciare un ETF Bitcoin Premium Income, che venderebbe opzioni call coperte su futures su Bitcoin, incassando i premi per generare rendimento.

ETHB è garantito per l’80% da Ether in staking e per il 20% da Ether, secondo quanto riportato sul sito web di BlackRock. È stato lanciato con un patrimonio netto di 106,7 milioni di dollari, custodito da Coinbase.

I premi di staking saranno distribuiti su base mensile e saranno ottenuti dai validatori della rete Ethereum gestiti da Figment, Galaxy Digital e Attestant, di proprietà di Bitwise.

ETHB offre una commissione di sponsorizzazione dello 0,25% con un'esenzione di un anno, riducendo la commissione allo 0,12% sui primi 2,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito.