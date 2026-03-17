Il responsabile degli asset digitali di BlackRock, Robert Mitchnick, ha affermato che il gestore patrimoniale da 14.000 miliardi di dollari non intende spingersi troppo oltre con le tipologie di ETF crypto che offre, nonostante giovedì abbia lanciato un ETF su Ether focalizzato sullo staking.

Intervenendo venerdì alla trasmissione Crypto World della CNBC, Mitchnick ha riconosciuto che alcune delle strutture di ETF crypto che altri gestori patrimoniali stanno sperimentando potrebbero attrarre determinati investitori, ma ha affermato che BlackRock continuerà ad adottare un approccio più prudente:

“Vedremo arrivare sul mercato strutture più esotiche? Direi proprio di sì”, ha dichiarato Mitchnick. “Alcune di queste saranno interessanti. Alcune risuoneranno con gli investitori”.

Tuttavia, “adotteremo un approccio selettivo nel valutare dove potremmo eventualmente espanderci ulteriormente in questo ambito”.

Mitchnick è intervenuto venerdì durante la trasmissione "Crypto World" della CNBC. Fonte: CNBC

Mitchnick ha affermato che, sebbene l'interesse degli investitori sia prevalentemente rivolto a Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), BlackRock sta riscontrando anche “focolai di interesse per altri asset”.

“Continuiamo a valutare tali aspetti man mano che le condizioni cambiano e che la maturità, la liquidità, la portata e i casi d’uso si evolvono, ma adottiamo un approccio molto selettivo riguardo a ciò che decidiamo di includere in un ETF iShares.”

Giovedì BlackRock ha lanciato l’iShares Staked Ethereum Trust (ETHB), che al suo debutto ha registrato oltre 15,5 milioni di dollari in volume di scambi e 43,5 milioni di dollari in afflussi, secondo i dati di Farside Investors.

L’ETHB consente agli investitori di ottenere un rendimento attraverso i premi di staking di Ethereum, oltre al potenziale aumento del prezzo di Ether.

ETHB è il secondo prodotto basato su Ether lanciato da BlackRock, dopo l'ETF iShares Ethereum Trust (ETHA), che ha registrato afflussi per un valore di quasi 12 miliardi di dollari dal suo lancio nel luglio 2024.

BlackRock sta preparando un ETF Bitcoin in grado di generare reddito

BlackRock sta inoltre valutando la possibilità di lanciare un ETF Bitcoin Premium Income, che venderebbe opzioni call coperte su futures Bitcoin, incassando i premi per generare rendimento.

Le distribuzioni periodiche agli investitori, tuttavia, comporterebbero la rinuncia al potenziale rialzo derivante dall'investimento nell'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che replica il prezzo spot di Bitcoin.

A proposito di IBIT, Mitchnick ha osservato che gli investitori del prodotto di punta di BlackRock dedicato a Bitcoin sono stati in larga parte investitori orientati al lungo termine con una strategia di “buy and hold”, anche quando altrove nell’ecosistema Bitcoin si registravano forti pressioni di vendita.

“Hanno tendenzialmente approfittato dei ribassi per comprare”, ha dichiarato Mitchnick riferendosi agli investitori di IBIT, che ha registrato afflussi per oltre 63 miliardi di dollari dal suo lancio nel gennaio 2024.