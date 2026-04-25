Broadridge lancia crypto piattaforma per gestori patrimoniali canadesi

Broadridge Financial Solutions ha lanciato una piattaforma di asset digitali destinata ai gestori patrimoniali canadesi, che consente alle società di offrire criptovalute e asset tokenizzati accanto agli investimenti tradizionali.

Secondo l'annuncio di lunedì, la piattaforma integra trading, custodia e servizi di gestione patrimoniale, consentendo alle aziende di gestire asset digitali e tradizionali all'interno dei flussi di lavoro esistenti anziché attraverso sistemi separati. Supporta inoltre sia modelli guidati da consulenti che modelli autogestiti, con connettività a depositari e exchange.

La piattaforma offre accesso a criptovalute e asset tokenizzati, tra cui azioni, fondi e investimenti alternativi, con portafogli integrati, opzioni di custodia istituzionale e connettività a exchange e gestori patrimoniali.

Broadridge ha affermato che i gestori patrimoniali hanno dovuto affrontare delle difficoltà nell’integrare le risorse digitali senza ricorrere a sistemi separati, una lacuna che la piattaforma mira a colmare. Il sistema dispone inoltre di strumenti integrati di informativa e governance progettati per garantire la conformità normativa in tutte le attività relative alle risorse digitali.

La piattaforma prevede partnership con Galaxy Digital per l'infrastruttura dei wallet e un modello di custodia multipla che coinvolge Anchorage Digital, con interoperabilità tra ulteriori custodi.

Broadridge, un fornitore di tecnologia e infrastrutture finanziarie al servizio di banche, broker e gestori patrimoniali, ha dichiarato che i suoi sistemi supportano la tokenizzazione di oltre 8.000 miliardi di dollari di asset al mese.

Le piattaforme finanziarie sviluppano strumenti per integrare le crypto nei portafogli

Il lancio arriva in un momento in cui gli istituti finanziari e le piattaforme di criptovalute stanno sviluppando strumenti per servire gli investitori istituzionali che si avvicinano alle attività digitali e per ampliare le modalità di gestione delle criptovalute all’interno dei portafogli di investimento.

All'inizio di questo mese, SoFi Technologies ha lanciato una piattaforma di business banking che consente alle aziende di gestire transazioni in valuta fiat e criptovaluta all'interno di un unico sistema regolamentato, inclusi depositi, pagamenti e regolamenti per entrambi i tipi di asset.

La piattaforma supporta inoltre l'emissione e il riscatto della propria stablecoin, SoFiUSD, con integrazioni con aziende quali BitGo, Fireblocks e Mastercard, e una connettività pianificata con reti blockchain tra cui Solana.

Inoltre, Binance ha lanciato a novembre un servizio in stile concierge rivolto agli investitori istituzionali che si avvicinano al mondo delle criptovalute, offrendo servizi di onboarding, prodotti strutturati, linee di credito, custodia e analisi di portafoglio.

Altre piattaforme rivolte alla clientela istituzionale includono Kraken e Coinbase, mentre società tradizionali come Morgan Stanley e Fidelity Investments si sono espanse nel settore della custodia e del trading di criptovalute attraverso unità come Fidelity Digital Assets.

Un rapporto di gennaio di McKinsey & Company, intitolato “La gestione patrimoniale negli Stati Uniti nel 2035: inizia un decennio di trasformazione”, afferma che i portafogli dovrebbero espandersi per includere asset digitali e tokenizzati, con piattaforme sempre più progettate per supportare una gamma più ampia di classi di asset.