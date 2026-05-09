Gli utenti di Revolut hanno segnalato che venerdì l’app ha mostrato brevemente il prezzo di Bitcoin in calo fino a circa 39.900 $, mentre alcuni trader hanno ricevuto notifiche che indicavano movimenti di prezzo estremi, tra cui un avviso secondo cui BTC avrebbe toccato un minimo a 52 settimane di 2 centesimi.

Gli utenti hanno inoltre segnalato su X apparenti cali simultanei dei prezzi di diverse criptovalute, tra cui XRP e Solana (SOL), oltre a stablecoin come USDt (USDT) e USDC (USDC).

Le anomalie, rapidamente rientrate, sembrano essere rimaste circoscritte all’app di Revolut, senza che nello stesso periodo fosse visibile una corrispondente dislocazione dei prezzi nei dati aggregati multi-exchange o nei mercati dei derivati.

Fonti esterne come CoinMarketCap e CoinGecko non hanno mostrato movimenti corrispondenti su Bitcoin o su altri asset principali, suggerendo che l’incidente sia stato probabilmente causato da un problema di pricing o di dati specifico della piattaforma, piuttosto che da un evento di mercato più ampio.

Revolut ha riferito che il prezzo di BTC era sceso a 2 centesimi. Fonte: That Martini Guy B

Revolut ha comunicato che si sono verificati dei problemi che hanno interessato alcune funzionalità dell'app e che il suo team stava lavorando per risolvere la situazione.

Gli esperti indicano un errore nel flusso di dati o scarsa liquidità

Ranveer Arora, ex responsabile del trading quantitativo presso PwC e cofondatore di Altura.trade, ha dichiarato a Cointelegraph che circolano due spiegazioni riguardo al “wick” intraday di circa il 50% osservato sul grafico BTC di Revolut.

“La prima ipotesi è un errore nel feed dati”, ha dichiarato. “Potrebbe trattarsi di un tick corrotto passato attraverso il sistema di pricing di Revolut, che ha temporaneamente ancorato il grafico giornaliero intorno ai 39.900 $ prima della correzione”, aggiungendo che, poiché Revolut non è un exchange e si affida a fornitori esterni per i prezzi, un singolo dato errato potrebbe produrre un movimento simile sul grafico.

Arora ha aggiunto che una spiegazione alternativa è un temporaneo gap di liquidità in un ambiente con order book sottile. “Revolut opera con una profondità di liquidità limitata rispetto a un exchange completo”, ha affermato. In uno scenario simile, un grosso ordine di vendita potrebbe esaurire temporaneamente le offerte disponibili e generare una lunga wick ribassista prima della ripresa.

Tuttavia, ha osservato che l'assenza di corrispondenze tra le altre piattaforme rende più probabile un errore nei dati, mentre eventuali operazioni analoghe altrove sosterrebbero l’ipotesi del gap di liquidità.

Marc Tillement, direttore dell’oracolo di prezzi blockchain Pyth Data Association, ha affermato che l’episodio evidenzia quanto possa essere fragile la percezione dei prezzi in ambienti di dati frammentati, dove “un singolo dato errata può distorcere molto rapidamente la percezione del prezzo”, soprattutto nei sistemi rivolti agli utenti retail.

Ha aggiunto che, man mano che i mercati diventano sempre più continui e guidati dai dati, l’affidabilità e la provenienza delle infrastrutture di pricing diventano centrali per la fiducia nel mercato, con i partecipanti che dipendono da livelli di dati trasparenti e verificabili per evitare segnali distorti.

Un messaggio del supporto Revolut affermava che la società stava “attualmente riscontrando problemi che interessano alcune funzionalità dell’app” e che gli ingegneri stavano lavorando a una soluzione, invitando i clienti a monitorare la pagina di stato per aggiornamenti.

Revolut ha dichiarato che sta lavorando al problema. Fonte: Revolut

Cointelegraph ha contattato Revolut per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.