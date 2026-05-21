La piattaforma di dati blockchain Bubblemaps ha dichiarato di aver identificato un cluster di wallet su Polymarket che, complessivamente, ha guadagnato 2,4 milioni di dollari con una percentuale di successo del 98% su contratti legati a operazioni militari statunitensi.

Nove wallet hanno piazzato tutte le loro principali scommesse poco prima di importanti sviluppi militari, tra cui l’attacco all’Iran del 28 febbraio, l’uccisione della Guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei e l’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, ha scritto Bubblemaps in un post pubblicato lunedì su X.

Secondo Bubblemaps, gli account sono stati tutti finanziati tramite crypto exchange centralizzati in un arco temporale ristretto e hanno effettuato alcune piccole scommesse perdenti il 20 febbraio, probabilmente per “evitare di attirare l’attenzione”. Quattro di essi hanno realizzato ciascuno circa 400.000 $ di profitto con le loro scommesse sul fatto che gli Stati Uniti avrebbero colpito l’Iran il 28 febbraio.

L’indagine mette in evidenza le crescenti preoccupazioni legate all’insider trading nei prediction market decentralizzati come Polymarket e Kalshi. L’obiettivo era contribuire a contenere l’insider trading nei prediction market.

Fonte: Bubblemaps

Sebbene la piattaforma di dati non disponga di prove definitive che gli account appartenessero a persone interne, la traccia on-chain è “sintomatica di qualcuno in possesso di un vantaggio informativo sleale”, ha dichiarato a Cointelegraph Nicolas Vaiman, CEO di Bubblemaps. Ha aggiunto:

“Non possiamo affermare con certezza che si sia trattato di un tentativo di occultamento, ma è sospetto che i fondi siano stati trasferiti tramite exchange centralizzati (CEX) e servizi di terze parti prima di alimentare i nuovi conti su Polymarket, coprendo di fatto le loro tracce.”

I legislatori USA chiedono norme più severe sui contratti relativi ai prediction market legati alla guerra

I legislatori statunitensi hanno già proposto nuove leggi per contrastare le crescenti preoccupazioni legate all’insider trading su contratti militari nei prediction market.

Il 10 marzo, il senatore democratico statunitense Adam Schiff ha presentato il DEATH BETS Act, che mira a vietare ai prediction market regolamentati a livello federale di quotare contratti legati a guerra, terrorismo, assassinii e morti individuali.

DEATH BETS Act. Fonte: Schiff.senate.gov

La proposta di legge è stata presentata poco dopo che sei trader di Polymarket hanno guadagnato un milione di dollari scommettendo sull'attacco statunitense contro l'Iran.

In un altro contesto, alla fine di marzo, il Governatore della California Gavin Newsom ha firmato un decreto per impedire ai funzionari pubblici di compiere operazioni di insider trading sui prediction market legati a eventi politici o economici sui quali possono esercitare un'influenza.

Polymarket, Kalshi, volume teorico per categoria, settimanale. Fonte: Dune

I contratti legati alla politica sono attualmente la terza categoria più grande su Polymarket, rappresentando il 12% del volume nozionale degli scambi, e la quinta più grande su Kalshi, dove rappresentano lo 0,7% del volume di trading settimanale, secondo i dati di Dune.