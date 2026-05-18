Le azioni del crypto exchange statunitense Bullish sono scese giovedì dopo i risultati del primo trimestre che hanno deluso le aspettative degli analisti, sia sul fronte dei ricavi sia su quello degli utili.

I ricavi rettificati di Bullish per il trimestre conclusosi il 31 marzo sono stati pari a 92,8 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 62,4 milioni di dollari di un anno prima, ma inferiori alle attese di Wall Street, pari a 95,4 milioni di dollari.

La società ha registrato una perdita netta di 604,9 milioni di dollari, superiore alla perdita di 348,6 milioni di dollari riportata nello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile rettificato per azione è stato di 13 centesimi, al di sotto delle stime di 17 centesimi.

Bullish è l’ultima società crypto a riportare risultati inferiori alle attese dopo il calo del mercato crypto più ampio tra gennaio e marzo, periodo in cui Bitcoin ha perso il 24%, secondo CoinGecko.

Le azioni di Bullish (BLSH) sono scese del 5,6% durante la seduta di giovedì, chiudendo a 39,46 $, per poi guadagnare l’1% negli scambi after-hours.

Giovedì le azioni di Bullish hanno registrato un calo a seguito della pubblicazione dei risultati del primo trimestre della società. Fonte: Google Finance

Il titolo di Bullish ha perso il 43% da quando la società è sbarcata in Borsa ad agosto, ma registra un rialzo del 4,2% dall’inizio dell’anno.

La società ha dichiarato agli investitori che la recente acquisizione di Equiniti, del valore di 4,2 miliardi di dollari, le consentirebbe di portare sul mercato un “transfer agent regolamentato con infrastruttura di tokenizzazione end-to-end” e ha affermato di essere il secondo exchange per opzioni su Bitcoin, due aree che stanno attualmente registrando un forte aumento di interesse.

“Con la proposta acquisizione di Equiniti, avremo tutti e tre gli elementi necessari per diventare una potenza leader nell’era blockchain”, ha dichiarato il CEO di Bullish, Tom Farley. “Servizi di tokenizzazione end-to-end, un registro unificato da transfer agent e ampie relazioni con emittenti blue-chip.”

I risultati di Bullish sono arrivati nello stesso giorno in cui l’exchange rivale Gemini ha riportato un primo trimestre contrastante, con ricavi pari a 50,3 milioni di dollari, inferiori alle stime, mentre la perdita netta di 109 milioni di dollari ha superato le aspettative.

Anche Coinbase ha deluso il consenso dopo aver pubblicato la scorsa settimana i risultati del primo trimestre: i ricavi, pari a 1,41 miliardi di dollari, sono risultati inferiori alle attese di 1,5 miliardi, mentre la perdita netta di 394,1 milioni di dollari, la seconda perdita trimestrale consecutiva, è stata anch’essa peggiore delle previsioni.