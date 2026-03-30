ARK Invest, società di asset management specializzata nel settore tecnologico, ha annunciato che inizierà a utilizzare i dati del prediction market Kalshi per migliorare il proprio processo decisionale in materia di investimenti: si tratta di uno degli ultimi esempi a dimostrazione del valore aggiunto dei dati dei prediction market al di là del semplice trading.

Secondo una dichiarazione di Kalshi, ARK utilizzerà i dati del prediction market per valutare le aspettative in tempo reale e orientare la propria ricerca di mercato esistente, oltre ad analizzare indicatori di performance quali il volume degli scambi, le approvazioni normative e le tappe fondamentali in ambito tecnologico. ARK utilizzerà i dati anche per la gestione del rischio e le strategie di copertura.

“Integrare i prediction market nei flussi di lavoro istituzionali è il passo successivo naturale per l’innovazione nella ricerca finanziaria”, ha dichiarato giovedì Cathie Wood, fondatrice e CEO di ARK Invest, mentre il direttore della ricerca dell’azienda, Nick Grous, ha affermato che i prediction market “offrono alcune delle espressioni più pure del rischio in relazione a risultati chiave economici e specifici delle aziende”.

I prediction market sono diventati uno dei casi d'uso più in voga nel settore crypto lo scorso anno e hanno costantemente superato i 10 miliardi di dollari in volume di scambi mensili. I dati dei prediction market sono stati inoltre sempre più considerati dalle istituzioni, tra cui la Federal Reserve e la Cornell University, come preziosi per prendere decisioni che richiedono una percezione del mercato.

In un post su X, Wood ha anche affermato che ARK sta collaborando con Kalshi per quotare sul prediction market argomenti di suo interesse, tra cui dati macroeconomici e traguardi scientifici.

Il CEO di Kalshi, Tarek Mansour, ha osservato che “alcuni di questi sono già attivi su Kalshi, tra cui i mercati relativi ai non-farm payroll, al rapporto deficit/PIL, agli indicatori chiave di prestazione aziendali e altro ancora”.

La Fed e la Cornell puntano sui prediction market

Il mese scorso, i ricercatori della Federal Reserve statunitense hanno sostenuto che Kalshi è in grado di misurare meglio le aspettative macroeconomiche in tempo reale rispetto alle soluzioni esistenti e che, pertanto, dovrebbe essere integrato nel processo decisionale della Fed.

“I mercati di Kalshi forniscono un benchmark ad alta frequenza, aggiornato continuamente e con una distribuzione ricca di dati, che risulta prezioso sia per i ricercatori che per i responsabili politici”, hanno affermato all’epoca i ricercatori della Fed.

I dati del prediction market Polymarket sono stati inoltre analizzati presso la Cornell University per studiare come gli operatori abbiano reagito in tempo reale a eventi politici, quali i dibattiti presidenziali tra Donald Trump e Joe Biden e il tentativo di omicidio ai danni di Trump nel 2024.