La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha istituito una task force sull'innovazione per contribuire allo sviluppo di quadri normativi in materia di criptovalute, intelligenza artificiale e prediction market.

Il presidente Michael Selig ha dichiarato che la task force collaborerà con l'Innovation Advisory Committee del regolatore per creare un quadro normativo incentrato su criptovalute, blockchain, intelligenza artificiale e prediction market.

L'iniziativa sarà guidata da Michael Passalacqua, entrato a far parte della CFTC come consulente senior a gennaio dopo aver lavorato su questioni relative a crypto e blockchain presso lo studio legale internazionale Simpson Thacher & Bartlett.

“L'idea alla base della nostra task force consultiva sull'innovazione è davvero quella di creare uno spazio in cui innovatori e sviluppatori possano entrare e dialogare con il personale”, ha dichiarato Selig ai partecipanti del Digital Asset Summit tenutosi martedì a New York City. “Non si tratta solo di criptovalute: si tratterà di prediction market, criptovalute e IA. Riteniamo che questi tre settori verticali siano davvero importanti.”

La mossa arriva a oltre un anno dall’istituzione, da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), di una task force dedicata alla regolamentazione delle criptovalute, annunciata appena un giorno dopo l’insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In quell’occasione, il commissario della SEC Mark Uyeda aveva assunto il ruolo di presidente ad interim, succedendo all’ex presidente Gary Gensler.

La task force della SEC, guidata dalla commissaria Hester Peirce, includeva Selig in qualità di chief counsel all’epoca, prima che venisse nominato da Trump alla guida della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

I regolatori lavorano sulle norme crypto mentre la legislazione sulla struttura del mercato rimane in stallo

L'annuncio della CFTC fa seguito a una nota interpretativa della SEC diffusa la scorsa settimana, nella quale si proponeva che l'agenzia non considerasse la maggior parte dei cripto-asset come titoli ai sensi della legge federale. Il presidente della SEC Paul Atkins ha definito la misura un “ponte” per chiarire la regolamentazione delle criptovalute in assenza di un intervento del Congresso volto a definire un quadro normativo completo per gli asset digitali.

Il disegno di legge sulla struttura del mercato, denominato CLARITY Act dopo essere stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti nel luglio 2025, è di fatto rimasto bloccato al Senato tra i dibattiti sul rendimento delle stablecoin, l'etica, i titoli azionari tokenizzati e altre questioni.

Sebbene alcuni sostenitori della legislazione abbiano affermato che i responsabili politici fossero vicini al raggiungimento di un accordo, martedì non era chiaro se o quando il disegno di legge sarebbe stato sottoposto al Senato per una votazione in aula.