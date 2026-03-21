CFTC emette lettera di “non intervento” nei di Phantom wallet

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha dichiarato martedì che la sua Divisione Operatori di Mercato ha emesso una lettera di non intervento in risposta a una richiesta del fornitore di portafogli crittografici Phantom Technologies.

Un avviso della CFTC ha precisato che la lettera di non intervento impedirebbe, in determinate circostanze, alla divisione di raccomandare all’autorità di regolamentazione di intraprendere un’azione coercitiva nei confronti di Phantom o del suo personale per mancata registrazione come broker.

Secondo Phantom, la posizione di non intervento consentirà alla società di “agire come interfaccia non custodiale che collega gli utenti a una borsa valori registrata [...] senza assumersi gli obblighi normativi di un broker di presentazione.”

“Grazie alla disponibilità della CFTC ad aprire le proprie porte per facilitare l’innovazione, abbiamo interagito in modo proattivo con la CFTC per cercare chiarezza su come un’interfaccia non custodial come Phantom potesse offrire accesso ai mercati regolamentati attraverso un partner registrato, senza agire come un intermediario che necessita di una propria registrazione”, ha affermato Phantom. “Piuttosto che costruire prima e chiedere perdono dopo, abbiamo adottato un approccio diverso per offrire ai nostri utenti modi sicuri e affidabili per accedere ai mercati finanziari tradizionali.”

Fonte: Il cofondatore e amministratore delegato di Phantom Brandon Millman

La decisione di non intervenire presa dall'autorità di regolamentazione nei confronti di una società operante nel settore delle criptovalute è stata una delle prime adottate sotto la guida del presidente della CFTC Michael Selig dalla sua conferma da parte del Senato degli Stati Uniti a dicembre. Selig e l'ex presidente ad interim della CFTC Caroline Pham hanno guidato la commissione sotto la presidenza di Donald Trump, durante la quale sono state emesse diverse lettere di non intervento a favore di piattaforme di criptovalute, tra cui Polymarket e Binomial.

CFTC difende propria autorità su mercati predittivi e intende coordinarsi con SEC

Selig continua a difendere quella che ha definito la «giurisdizione esclusiva» della CFTC nella vigilanza sulle piattaforme di mercati predittivi come Kalshi e Polymarket, nonostante una serie di azioni legali intentate da autorità statali statunitensi contro tali società per presunte violazioni delle leggi sul gioco d’azzardo. La scorsa settimana, in qualità di unico commissario della CFTC, ha proposto una norma che potrebbe modificare o introdurre nuove disposizioni relative ai contratti su eventi nelle piattaforme di mercati predittivi, aprendo la consultazione pubblica.

Nel contesto del dibattito sulla regolamentazione dei mercati predittivi, la CFTC e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno firmato la scorsa settimana un protocollo d’intesa nel tentativo di porre fine alle «guerre di competenza in materia di regolamentazione». Entrambe le agenzie hanno concordato di adottare una strategia normativa basata sul principio della «dose minima efficace».