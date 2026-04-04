L'amministrazione Trump ha citato in giudizio l'Illinois, il Connecticut, l'Arizona e i rispettivi regolatori del gioco d'azzardo in merito al diritto del governo federale di regolamentare i prediction market.

Giovedì la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno intentato cause separate contro i tre Stati.

Nel 2025, tali Stati e i loro organismi di regolamentazione del gioco d'azzardo hanno inviato lettere di "cease and desist" alle piattaforme di prediction, tra cui Kalshi e Polymarket, sostenendo che i contratti su eventi offerti dalle piattaforme violassero le leggi statali sul gioco d'azzardo e i requisiti di licenza.

La causa intentata dal regolatore finanziario federale contro il governatore dell'Illinois JB Pritzker, il procuratore generale Kwame Raoul e l'Illinois Gaming Board sostiene che l'ente abbia oltrepassato la propria autorità classificando i contratti su eventi come “scommesse” o “scommesse sportive” anziché come swap di asset.

Azione legale della CFTC contro funzionari pubblici dell'Illinois e l'Illinois Gaming Board. Fonte: Court Listener

In ciascuna delle tre cause legali, la CFTC sostiene di avere la “giurisdizione esclusiva” per regolamentare i cosiddetti “Designated Contract Markets (DCM)”, che comprendono le piattaforme di prediction, ai sensi del Commodity Exchange Act (CEA). Nella causa intentata contro l’Illinois si legge:

“Il tentativo dell’Illinois di bloccare i DCM regolamentati a livello federale interferisce con il sistema federale esclusivo che il Congresso ha progettato per supervisionare i mercati nazionali degli swap. Ciò è stato determinato dall’evoluzione dei mercati finanziari nazionali e dai ripetuti conflitti con la legislazione statale.”

“A meno che non vengano frenati e vincolati dal tribunale, è probabile che gli imputati continuino nei loro tentativi di eludere la legge federale e la giurisdizione esclusiva conferita dal Congresso alla CFTC in materia di regolamentazione degli event contract swap”, si legge nell’atto di citazione.

L’azione legale della CFTC giunge in un momento in cui i prediction market sono oggetto di un crescente scrutinio giuridico da parte dei legislatori e dei regolatori statunitensi, mentre 11 Stati hanno avviato azioni legali contro tali piattaforme.

Il presidente della CFTC reagisce mentre si intensificano le pressioni legali sui prediction market

“I tentativi aggressivi ed eccessivamente zelanti di questi Stati di scavalcare la CFTC hanno causato incertezza sui mercati e rischi di effetti destabilizzanti per gli operatori di mercato e per i soggetti da noi registrati”, ha dichiarato il presidente della CFTC Mike Selig dopo la presentazione delle cause legali.

I regolatori statali dell'Arizona, del Nevada, dell'Illinois, del Maryland, del New Jersey, del Montana, dell'Ohio, del Connecticut, del Tennessee, di New York e del Massachusetts hanno intrapreso azioni legali contro i prediction market.

Allo stesso tempo, i legislatori del Congresso stanno cercando di far approvare proposte di legge volte a vietare i contratti relativi a eventi sportivi e a impedire agli addetti ai lavori del mondo politico di partecipare a prediction market legati alla guerra.