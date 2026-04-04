Circle, emittente di stablecoin, ha dichiarato di voler lanciare la propria versione di Bitcoin “wrapped”, entrando così in competizione con gli operatori storici Coinbase e BitGo, con l’obiettivo di rivolgersi agli utenti istituzionali.

L'asset, denominato cirBTC e annunciato giovedì, sarà lanciato su Ethereum, garantito 1:1 da Bitcoin (BTC) e destinato a desk over-the-counter, market maker e protocolli di lending.

Circle ha affermato che l'asset è progettato per fornire alle istituzioni una “versione altamente sicura e neutrale di BTC wrapped”.

Le istituzioni finanziarie, diventate acquirenti significativi di Bitcoin, stanno esplorando attivamente la finanza decentralizzata. Le versioni wrapped di Bitcoin consentirebbero di utilizzare l’asset su altre blockchain, come Ethereum, dando loro accesso alla DeFi.

Oltre che su Ethereum, il nuovo asset verrà lanciato anche sulla blockchain layer-1 Arc di Circle e sulla sua piattaforma Circle Mint, ha affermato Circle.

Cointelegraph ha contattato Circle per ulteriori dettagli, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Circle entra nella corsa capeggiata da Coinbase e BitGo

Il nuovo Wrapped Bitcoin di Circle entra in un mercato attualmente dominato dal Wrapped Bitcoin (wBTC) di BitGo e dal Coinbase Wrapped Bitcoin (cbBTC).

Il cbBTC di Coinbase è stato lanciato nel settembre 2024 e presenta attualmente una capitalizzazione di mercato di 5,9 miliardi di dollari e un'offerta di 88.800 token.

Il wBTC di BitGo è il token Bitcoin wrapped dominante, con una capitalizzazione di mercato di circa 8 miliardi di dollari e 119.157 token in circolazione. Tuttavia, tale cifra è circa la metà del picco raggiunto nel novembre 2021, quando Bitcoin ha toccato il massimo storico del suo ciclo.

L'offerta di WBTC è diminuita negli ultimi anni. Fonte: Dune

I crypto exchange hanno lanciato il proprio Bitcoin wrapped

Diversi crypto exchange hanno lanciato varianti di Bitcoin wrapped, tra cui Kraken Wrapped BTC (KBTC), Gate Wrapped BTC (GTBTC), Binance Wrapped BTC (BBTC), Huobi BTC (HBTC) e OKX Wrapped BTC (XBTC), ma la loro capitalizzazione di mercato è solo una frazione di quella dei due leader.

Secondo CoinGecko, l'offerta totale combinata di wBTC e cbBTC si attesta a circa 208.000 BTC.