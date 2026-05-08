Il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto CLARITY potrebbe essere sottoposto a markup presso la Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti già la prossima settimana, secondo Kara Calvert, vicepresidente per le politiche statunitensi del crypto exchange Coinbase.

“La mia previsione è che avremo un markup la prossima settimana”, ha dichiarato Calvert al pubblico della conferenza crypto Consensus 2026 a Miami, in Florida.

Calvert ha affermato che il disegno di legge necessita di almeno 60 voti per essere approvato al Senato e che il CLARITY Act ha bisogno di sostegno bipartisan per diventare legge. Ha dichiarato:

“Questo significa che servono i Democratici. Serve un disegno di legge bipartisan, e tutti noi abbiamo lavorato duramente per assicurarci che questo sostegno trasversale regga. Credo che la grande domanda sia: come si formeranno questi voti nei prossimi giorni?”

Kara Calvert, nella foto a sinistra, fornisce un aggiornamento sul disegno di legge CLARITY relativo alla struttura del mercato. Fonte: Consensus 2026

Un sondaggio HarrisX pubblicato giovedì ha rivelato una domanda forte, ampia e costante di regole federali chiare. Il 70% degli elettori afferma che gli Stati Uniti avrebbero già dovuto approvare una normativa chiara sulle criptovalute, mentre il 62% ritiene importante che gli USA definiscano le regole globali della finanza digitale.

Il disegno di legge CLARITY si era arenato a gennaio dopo che Coinbase aveva ritirato il proprio sostegno alla normativa, citando diverse preoccupazioni, tra cui l’assenza di tutele legali per gli sviluppatori di software open source, il divieto di offrire rendimenti sulle stablecoin e la regolamentazione della finanza decentralizzata (DeFi).

L'assenza di una politica fiscale coerente continua a rappresentare un ostacolo all'adozione istituzionale

Secondo Calvert, l’assenza di politiche fiscali coerenti è il principale “ostacolo” all’adozione istituzionale delle criptovalute, aggiungendo che la riforma fiscale rappresenta per le istituzioni un problema più rilevante rispetto alla normativa sulla struttura del mercato.

Molte di queste istituzioni vogliono semplicemente acquistare e detenere criptovalute o fare trading di asset digitali, ma sono gravate dagli obblighi di compliance fiscale e rendicontazione, ha affermato.

Un sondaggio HarrisX rivela che esiste un ampio consenso bipartisan a favore dell'approvazione del CLARITY Act. Fonte: HarrisX

Calvert ha aggiunto che, in base alle normative attuali, gli obblighi di reporting fiscale impongono all’Internal Revenue Service (IRS) di costringere i crypto exchange a documentare ogni transazione crypto tramite i moduli 1099-DA.

“Stiamo inviando milioni di moduli 1099-DA per operazioni come transazioni da 1 $: non ha alcun senso”, ha dichiarato Calvert.

Ha aggiunto di “sperare” che una normativa di riforma fiscale possa avanzare al Congresso nel 2026, citando diverse proposte fiscali sulle criptovalute presentate dai legislatori statunitensi, tra cui il Digital Asset PARITY Act, introdotto a marzo dai rappresentanti Max Miller e Steven Horsford.

“Penso che vedremo un’azione al Senato. Penso che vedremo una proposta di legge, probabilmente nel prossimo mese o due, alla Camera”, ha affermato.