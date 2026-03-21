Coinbase ha lanciato i futures perpetui su azioni per i trader non statunitensi idonei, ampliando il proprio impegno volto a offrire accesso continuo a criptovalute, titoli azionari e prediction market su un'unica piattaforma.

In un post pubblicato venerdì sul blog, Coinbase ha dichiarato che il prodotto non è attualmente disponibile per i soggetti statunitensi, ma che sta “lavorando per espandere questa offerta ad altre regioni in futuro”.

I contratti sono disponibili su Coinbase Advanced per gli utenti retail e su Coinbase International Exchange per gli investitori istituzionali, e offrono un'esposizione con leva finanziaria e regolamento in contanti ai principali titoli e indici statunitensi, tra cui Apple (AAPL) e Nvidia (NVDA), in un formato familiare ai trader crypto.

Il lancio segue le iniziative di Coinbase volte a offrire futures crypto regolamentati e trading di azioni con orario esteso (24/5) negli Stati Uniti, nonché a lanciare prediction market basati su Kalshi in tutti i 50 stati, trasformando l'azienda in un unico “exchange onnicomprensivo” dove i trader possono passare da token, azioni e contratti su eventi.

Coinbase lancia i futures perpetui su azioni. Fonte: Coinbase

Focus sui mercati non USA e lancio dei futures in Europa

I contratti perpetui su azioni rappresentano una componente fondamentale della roadmap 2026 dell'azienda, che si basa su stablecoin, sulla sua rete layer-2 Base e su un modello di intermediazione multi-asset.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha dichiarato a gennaio che la priorità assoluta era quella di far crescere l'exchange a 360 gradi a livello globale tra crypto, azioni, prediction market e commodity su spot, futures e opzioni.

Per ora, i perpetual su azioni sono riservati esclusivamente ai clienti non statunitensi. In Europa, all'inizio di marzo Coinbase ha lanciato contratti futures perpetui per gli utenti di Coinbase Advanced in 26 paesi, nell'ambito della direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

I concorrenti accelerano sulla tokenizzazione di azioni e perpetual su equity

Coinbase sta entrando in un mercato competitivo ma frammentato dell’esposizione azionaria sintetica, confrontandosi con i contratti perpetui su azioni di Binance, i futures perpetui su azioni tokenizzate di Kraken per i trader non statunitensi e un gruppo di piattaforme offshore che quotano contratti perpetui su singole azioni e indici con diversi livelli di regolamentazione.

All'inizio di marzo, le azioni tokenizzate hanno superato 1 miliardo di dollari in valore totale on-chain, segnando una nuova pietra miliare per il settore in rapida crescita dei real-world asset (RWA), mentre i confini tra l'accesso al mercato crypto e quello tradizionale continuano a sfumarsi.

Cointelegraph ha contattato Coinbase per ulteriori dettagli, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.