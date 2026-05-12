Fondatore di Canton Network punta a raccogliere $300 milioni

Digital Asset Holdings, la società specializzata in blockchain aziendali che sta dietro a Canton Network, una rete blockchain autorizzata destinata agli istituti finanziari e dotata di funzionalità di protezione della privacy, starebbe raccogliendo nuovi capitali con una valutazione di 2 miliardi di dollari.

Il round da 300 milioni di dollari è guidato dalla società di venture capital a16z Crypto e dovrebbe concludersi nel giro di alcune settimane, secondo quanto riportato da Bloomberg, che ha citato fonti anonime a conoscenza dell'operazione.

La notizia arriva a meno di un anno da quando Digital Asset ha annunciato di aver raccolto 135 milioni di dollari in un round di finanziamento strategico guidato da DRW Venture Capital e Tradeweb Markets. Domenica un portavoce della società ha rifiutato di commentare in risposta a una richiesta via e-mail da parte di Cointelegraph.

A dicembre, Digital Asset, Canton Network e Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) hanno annunciato una partnership per consentire la tokenizzazione delle attività custodite da DTCC sulla rete Canton.

Topologia di Canton Network. Fonte: Canton Network Whitepaper

La scorsa settimana, la DTCC ha annunciato l'intenzione di avviare, a partire da luglio, una fase pilota per la negoziazione di versioni tokenizzate di parte dei 114.000 miliardi di dollari di attività liquide di cui è depositaria, con l'obiettivo di lanciare il servizio completo nel mese di ottobre.

Istituti finanziari adottano o sperimentano Canton Network

Sebbene Canton Network abbia suscitato reazioni contrastanti nella comunità crypto riguardo al suo ruolo nell'ecosistema blockchain e al suo livello di decentralizzazione, continua ad attrarre istituzioni finanziarie globali, banche ed enti governativi.

A marzo, l'agenzia di rating Moody’s ha implementato i propri dati di rating sulla rete, consentendo alle istituzioni finanziarie di utilizzare tali dati direttamente all'interno dei flussi di lavoro blockchain; secondo un annuncio della società, Moody’s è stata così la prima agenzia di rating a pubblicare i propri dati on-chain.

Ad aprile, la Japan Securities Clearing Corporation (JSCC), una camera di compensazione finanziaria e un servizio di regolamento per azioni, materie prime e derivati, ha annunciato di stare testando i titoli di Stato on-chain sulla rete.

Più specificamente, la JSCC sta verificando se la proprietà dei titoli di Stato giapponesi possa essere trasferita on-chain e utilizzata come garanzia digitale.

Andamento del prezzo di Canton Coin da dicembre 2025. Fonte: CoinMarketCap

All'inizio di questo mese, la banca svizzera specializzata in criptovalute Amina ha annunciato il supporto per la custodia e il trading di Canton Coin, il token di utilità della rete Canton.

Amina è la prima banca regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ad annunciare il supporto per il token Canton, secondo quanto riportato in un comunicato della banca stessa.