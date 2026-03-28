Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la nomina di 13 membri provenienti dai settori crypto, blockchain, IA e tecnologico nel suo Council of Advisors on Science and Technology, ricostituito con un decreto presidenziale nel gennaio 2025.

In una nota diffusa mercoledì, la Casa Bianca ha dichiarato che il consiglio includerà il CEO di Meta Mark Zuckerberg, il co-fondatore di Coinbase Fred Ehrsam, il CEO di Nvidia Jensen Huang, il direttore tecnico di Oracle Larry Ellison e altri esponenti delle principali aziende tecnologiche.

Secondo la Casa Bianca, il consiglio potrebbe contare fino a 24 membri, molti dei quali “saranno nominati nel prossimo futuro”.

Il consiglio sarà copresieduto da David Sacks, czar per AI e crypto della Casa Bianca, e da Michael Kratsios, consigliere scientifico di Trump. Secondo il decreto presidenziale di gennaio che istituisce nuovamente il consiglio sotto l’amministrazione Trump, esso avrà il compito di “fornire consulenza al Presidente su questioni relative alla scienza, alla tecnologia, all’istruzione e alle politiche di innovazione”.

Molti dei rappresentanti dell'industria tecnologica hanno una storia di sostegno all'amministrazione Trump. Huang ha già incontrato il presidente per discutere dei controlli sulle esportazioni dei chip di Nvidia, mentre Zuckerberg si è recato al club privato di Trump, Mar-a-Lago, nel novembre 2024 dopo la sua vittoria elettorale e ha partecipato a una cena alla Casa Bianca con altri dirigenti di aziende tecnologiche nel settembre 2025.

La nomina dei membri del consiglio è avvenuta meno di una settimana dopo la pubblicazione da parte della Casa Bianca di un quadro nazionale sull'IA, in cui si invitava il Congresso ad approvare una legge che prevalga su quelle statali. Trump ha spinto i repubblicani ad approvare il SAVE America Act — una legge che richiede la prova della cittadinanza per registrarsi al voto — affermando l'8 marzo che “non firmerà altri disegni di legge” finché non sarà approvato.

Nessuna tempistica per il disegno di legge sulla struttura del mercato al Congresso USA

Da quando, nel luglio 2025, la Camera dei Rappresentanti ha approvato un disegno di legge completo sulla struttura del mercato degli asset digitali, denominato CLARITY Act, il Senato ha dovuto affrontare diverse battute d'arresto che hanno bloccato l'iter legislativo. Tra pause parlamentari programmate, shutdown del governo e preoccupazioni del settore riguardo al rendimento delle stablecoin, non si è registrato alcun progresso nell'avanzamento del disegno di legge.

La Commissione Agricoltura del Senato ha presentato la propria versione del provvedimento sulla struttura del mercato a gennaio, ma la revisione in seno alla Commissione Bancaria del Senato — essenziale per affrontare le implicazioni sulle leggi e sui regolamenti in materia di titoli — è stata rinviata dopo le dichiarazioni del CEO di Coinbase, Brian Armstrong, secondo cui la società non poteva sostenere la proposta nella sua forma attuale. A partire da mercoledì, la commissione non aveva ancora annunciato una nuova data per la revisione.