I dirigenti del settore crypto stanno esaminando attentamente la National Cyber Strategy del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pubblicata venerdì, alla ricerca di indizi su ciò che potrebbe significare per il sostegno del governo al settore crypto.

“Crypto e blockchain sono esplicitamente citate come tecnologie da ‘proteggere e mettere in sicurezza’. Si tratta di una prima assoluta per qualsiasi strategia di cybersecurity degli Stati Uniti” ha affermato venerdì Alex Thorn, responsabile della ricerca aziendale di Galaxy Digital, in un post su X.

Le crypto e la blockchain sono state menzionate una volta nel report di sei pagine:

“Realizzeremo tecnologie e supply chain sicure che proteggano la privacy degli utenti dalla progettazione alla distribuzione, compreso il supporto alla sicurezza delle criptovalute e delle tecnologie blockchain”.

Tuttavia, i dirigenti del settore hanno anche analizzato altre parti del documento per capire in che modo si collegano alle criptovalute.

Alex Thorn ha indicato una sezione che promette di “sradicare le infrastrutture criminali e negare vie di uscita finanziarie e rifugi sicuri.”

“Questo linguaggio potrebbe facilmente giustificare una stretta normativa su mixer, privacy coin e off-ramp non regolamentati”, ha affermato.

Bitcoin VC sottolinea che il quantum è stato preso “seriamente”

Il fondatore di Castle Island Ventures, Nic Carter, che negli ultimi tempi ha parlato apertamente della minaccia del quantum computing per Bitcoin (BTC), ha evidenziato una sezione in cui si afferma che il governo “accelererà la modernizzazione, la sicurezza e la resilienza dei sistemi informativi federali implementando le migliori pratiche di cybersecurity, la crittografia post-quantistica, l’architettura zero-trust e la migrazione al cloud.”

“Sembra proprio che stiano prendendo sul serio il quantum. Niente di cui preoccuparsi, sono sicuro”, ha scritto Carter in un post su X.

Questo avviene mentre il settore crypto continua a discutere su quanto il quantum computing sia vicino a diventare una seria minaccia per Bitcoin. Il 15 febbraio, Carter ha affermato che le principali istituzioni che detengono BTC potrebbero alla fine perdere la pazienza con gli sviluppatori di Bitcoin per non aver affrontato abbastanza rapidamente le preoccupazioni relative al quantum computing.

Trump indica la prossima generazione come priorità

Donald Trump ha affermato che la National Cyber Strategy delinea le sue priorità per “garantire che gli Stati Uniti rimangano senza rivali nel cyberspazio.” L’intelligenza artificiale è stata uno dei principali punti focali del report.

“Metteremo in sicurezza l’intero stack tecnologico dell’IA — inclusi i data center — e promuoveremo l’innovazione nella sicurezza dell’intelligenza artificiale”, si legge nel documento.

Trump ha inoltre sottolineato l’importanza di reclutare la prossima generazione di professionisti della cybersecurity per “progettare e implementare tecnologie e soluzioni cyber altamente sofisticate.”

Gli Stati Uniti pubblicano generalmente una strategia nazionale di cybersecurity a ogni nuova amministrazione, delineando le priorità del governo per le tecnologie emergenti.