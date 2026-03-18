L'edizione di Dubai di Token2049, uno dei più grandi raduni globali del settore delle criptovalute, è stata rinviata al 2027 a causa dell'incertezza regionale che incide sui viaggi internazionali e sulla logistica dell'evento.

Gli organizzatori hanno dichiarato venerdì che la conferenza, originariamente prevista per il 29-30 aprile a Dubai, si terrà invece il 21-22 aprile 2027.

Nell'annuncio, gli organizzatori hanno affermato che i preparativi per l'evento del 2026 stavano procedendo, ma hanno concluso che rinviare la conferenza avrebbe aiutato a mantenere la portata e la qualità attese dall'evento e garantire che il settore potesse riunirsi in sicurezza.

La mossa segna un'inversione di rotta rispetto all'inizio di questa settimana, quando un portavoce di Token2049 aveva dichiarato a Fortune che i preparativi per la conferenza di Dubai stavano proseguendo e che le iscrizioni stavano andando a gonfie vele, con l'evento che si avviava al tutto esaurito.

Annuncio dell'evento Token2049 a Dubai. Fonte: Token2049

Gli organizzatori hanno affermato che Dubai rimane un polo fondamentale per il settore delle criptovalute e hanno ringraziato le autorità di regolamentazione e i partner governativi della città per il loro sostegno, aggiungendo che non vedono l’ora di tornare con un «TOKEN2049 Dubai ancora più forte» nell’aprile 2027.

Gli Emirati Arabi Uniti ospitano oltre 1.800 aziende del settore delle criptovalute che danno lavoro a più di 8.600 persone, tra cui oltre 600 aziende Web3 situate nella zona franca DMCC di Dubai. Secondo Token2049, all'evento hanno partecipato oltre 15.000 persone.

Tensioni regionali compromettono spostamenti in tutto il Medio Oriente

I viaggi negli Emirati Arabi Uniti continuano a subire disagi a causa delle restrizioni dello spazio aereo regionale in seguito allo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran il 28 febbraio.

Gulf News ha riferito venerdì che Emirates, Etihad, flydubai e Air Arabia stavano operando con orari limitati o modificati, invitando i passeggeri a viaggiare solo se in possesso di prenotazioni confermate.

Le tensioni si sono ulteriormente inasprite dopo che, dallo scoppio del conflitto, attacchi con droni e missili iraniani hanno preso di mira gli Emirati Arabi Uniti e i paesi confinanti, secondo quanto riportato da un articolo dell’Associated Press.

I detriti dei missili intercettati hanno causato incendi e danni a Dubai, comprese le infrastrutture intorno all'Aeroporto Internazionale di Dubai.

Nonostante gli attacchi, la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti ha assicurato ai residenti che le istituzioni finanziarie e le compagnie assicurative continuano a operare con piena efficienza e stabilità.