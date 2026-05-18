Società analisi crypto Dune taglia 25% del personale

La società di analisi dei dati sulle criptovalute Dune ha annunciato il licenziamento del 25% della propria forza lavoro, motivando la decisione con la necessità di ristrutturare l'attività per concentrarsi sui propri prodotti principali.

«Stiamo ristrutturando Dune per concentrarci maggiormente sui prodotti di dati fondamentali su cui fanno affidamento migliaia di clienti nel settore delle criptovalute», ha scritto giovedì su X il cofondatore e CEO di Dune, Fredrik Haga. «Purtroppo ciò significa che questa settimana abbiamo dovuto licenziare il 25% del team».

Haga non ha rivelato il numero di dipendenti licenziati. Il profilo LinkedIn dell’azienda indica circa 150 dipendenti. Haga ha affermato che l’azienda rimane “ben capitalizzata” e che Dune è “all-in” sull’intelligenza artificiale e sul crescente interesse istituzionale per le criptovalute.

Quest’anno i licenziamenti e le chiusure stanno aumentando nei settori delle criptovalute e della tecnologia, con molte aziende che citano l’IA sia come un aiuto che come un ostacolo.

Proprio questo mese, Coinbase ha licenziato 700 dipendenti, ovvero circa il 14% della sua forza lavoro, il 5 maggio, citando un aumento nell’uso dell’IA, mentre il sito di notizie sulle criptovalute DL News ha chiuso venerdì, citando come parte del motivo la diminuzione della visibilità nei risultati di ricerca su Internet a causa dell’aggregazione tramite IA.

Haga ha affermato che il Model Context Protocol (MCP) di Dune, che consente all'IA di interagire con la piattaforma, significa che “i team e gli agenti possono ora creare dashboard e flussi di lavoro senza bisogno di sapere nulla” sull'infrastruttura dei dati o sull'SQL, un linguaggio di programmazione per database.

Fonte: Fredrik Haga

Ha aggiunto che l'azienda avrebbe inoltre “investito massicciamente” nei propri prodotti e servizi di dati destinati alle istituzioni, poiché ritiene che “valute, azioni, obbligazioni, materie prime e altro ancora” si stiano spostando sulla blockchain.

I tagli di Dune si aggiungono agli oltre 5.000 posti di lavoro eliminati quest'anno dalle principali società del settore delle criptovalute.

Block Inc. ha intrapreso la più grande ondata di licenziamenti tra le società di criptovalute finora nel 2026, dimezzando la propria forza lavoro e tagliando 4.000 dipendenti a febbraio.

Anche gli exchange di criptovalute Gemini e Crypto.com hanno licenziato 200 e circa 180 dipendenti, rispettivamente, all’inizio di quest’anno, citando entrambi il crescente uso dell’IA per aumentare l’efficienza.

I licenziamenti sono diffusi anche nel settore tecnologico statunitense, con 137 aziende che hanno tagliato quasi 109.000 posti di lavoro finora nel 2026, secondo i dati di Layoffs.fyi.