Il Crypto Fear and Greed Index torna ai livelli di “paura estrema”

Il Crypto Fear and Greed Index, uno degli indicatori più utilizzati per misurare il sentiment degli investitori crypto, è tornato ai livelli di “paura estrema” dopo una breve ripresa registrata mercoledì.

Secondo CoinMarketCap, al momento della stesura di questo articolo l’indice si attesta a 18, in calo rispetto al 20 registrato venerdì. Il valore 20 indica “paura”, un clima di cautela tra gli investitori, ma comunque un miglioramento rispetto al sentiment di mercato ai minimi.

Mercoledì il sentiment aveva registrato un breve picco a 25, per poi tornare a scendere mentre le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran continuano a ridurre la propensione al rischio e ad aumentare l’incertezza macroeconomica tra gli operatori di mercato.

Il Crypto Fear and Greed Index raggiunge quota 18, segnalando un “extreme fear” tra gli investitori. Fonte: CoinMarketCap

L’indice ha toccato un minimo annuale di 5 a febbraio, in un contesto di flessione del mercato crypto e di diversi fattori sfavorevoli, tra cui il riaccendersi delle tensioni geopolitiche e le preoccupazioni macroeconomiche, come l’incertezza sulla politica dei tassi di interesse, i livelli di liquidità e l’aumento del debito pubblico statunitense.

I crypto asset sono in bear market dal crollo di ottobre 2025, che ha fatto precipitare il prezzo di Bitcoin (BTC) di oltre il 50% dal suo massimo storico. BTC ha successivamente registrato una ripresa limitata, mentre il crollo ha cancellato centinaia di miliardi di dollari in valore dal mercato delle altcoin.

Le altcoin sono le più colpite dal crollo del sentiment

Il 38% delle altcoin si aggira intorno ai minimi storici, una situazione più grave delle conseguenze del crollo di FTX, secondo l'analista di CryptoQuant Darkfost.

Il crollo dei prezzi è stato accompagnato da una riduzione di circa il 50% del volume degli scambi crypto, ha dichiarato Darkfost a Cointelegraph.

Il 38% delle altcoin si aggira intorno ai prezzi minimi storici o quasi. Fonte: CryptoQuant

“Le altcoin rimangono l'ultimo settore del mercato crypto in cui fluisce tipicamente la liquidità, quindi questa situazione non è sorprendente, dato il deterioramento geopolitico e macroeconomico osservato negli ultimi mesi”, ha affermato.

Secondo la piattaforma di analisi del sentiment del mercato crypto Santiment, le menzioni delle altcoin sui social media sono scese al livello più basso degli ultimi due anni.

Nel febbraio 2026, anche il volume delle ricerche su Google a livello mondiale per “Bitcoin going to zero” ha raggiunto il livello più alto dal 2022, secondo i dati di Google Trends, a conferma della scarsa fiducia degli investitori misurata da altri indicatori di sentiment.