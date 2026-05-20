I prodotti d’investimento in criptovalute hanno registrato forti deflussi la scorsa settimana, mentre gli investitori hanno ridotto il rischio a causa dei timori legati all’inflazione e dell’incertezza sulla tenuta del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Secondo l’ultimo report settimanale di CoinShares, gli exchange-traded product (ETP) su asset digitali hanno registrato deflussi netti per 1,07 miliardi di dollari, interrompendo una serie di sei settimane consecutive di afflussi. Si è trattato del terzo maggior deflusso settimanale dell’anno.

I prodotti d’investimento su Bitcoin (BTC) hanno rappresentato la maggior parte dei prelievi, con deflussi pari a 982 milioni di dollari. I prodotti su Ether (ETH) hanno perso 249 milioni di dollari, registrando il maggiore deflusso dalla settimana conclusasi il 30 gennaio.

I fondi su altcoin sono andati contro la tendenza generale. I prodotti d’investimento su XRP (XRP) hanno attirato afflussi per 67,5 milioni di dollari, mentre i fondi su Solana (SOL) hanno registrato entrate per 55,1 milioni di dollari.

Nonostante i deflussi registrati la scorsa settimana, sia gli ETP su Bitcoin che quelli su Ether mantengono un andamento decisamente positivo da inizio anno. Fonte: CoinShares

La maggior parte dei deflussi ha avuto origine negli Stati Uniti, dove gli investitori hanno ritirato 1,14 miliardi di dollari netti dai fondi. Al contrario, diversi mercati europei, tra cui Svizzera, Germania e Paesi Bassi, hanno registrato afflussi modesti.

Il ritiro dai fondi crypto ha coinciso con un più ampio arretramento degli asset di rischio, con l’indice S&P 500 in calo dai massimi storici alla fine della scorsa settimana. Gli investitori sono rimasti concentrati sulle interruzioni nell’area dello Stretto di Hormuz, una rotta marittima cruciale per le forniture globali di petrolio, che hanno spinto al rialzo i prezzi dell’energia e contribuito a un nuovo aumento dell’inflazione statunitense, ai massimi da oltre tre anni.

Il CLARITY Act rimane una fonte di speranza per il settore crypto

James Butterfill, head of research di CoinShares, ha affermato che alcune altcoin selezionate hanno beneficiato del miglioramento del sentiment normativo negli Stati Uniti, dopo i progressi del CLARITY Act.

La proposta di legge, che stabilirebbe un quadro più chiaro per la regolamentazione degli asset digitali negli Stati Uniti, ha superato la Commissione Bancaria del Senato la scorsa settimana con sostegno bipartisan.

I sostenitori del settore affermano che il disegno di legge potrebbe ridurre l’incertezza normativa e fornire un contesto legale più prevedibile, incoraggiando le società crypto e gli investimenti a rimanere negli Stati Uniti.

Il CEO del Crypto Council for Innovation, Ji Hun Kim, ha dichiarato che “sia lo slancio sia i progressi sono forti” mentre la proposta di legge avanza al Congresso.

Fonte: Faryar Shirzad

Tuttavia, diversi senatori democratici hanno insistito affinché venissero inserite disposizioni etiche più rigorose, in particolare per quanto riguarda i legami finanziari dei funzionari eletti con il settore crypto.

Il senatore repubblicano Thom Tillis ha affermato che “nelle prossime settimane ci sarà ancora del lavoro da fare per migliorare ulteriormente questa legge”.