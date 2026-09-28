Un comitato di azione politica (PAC) allineato con l’industria delle criptovalute e finanziato in gran parte da essa ha comunicato di aver speso più di 11 milioni di dollari in pubblicità a sostegno del repubblicano Jon Husted e contro il democratico Sherrod Brown, in una corsa per uno dei seggi dell’Ohio al Senato degli Stati Uniti.

In un documento depositato giovedì presso la Federal Election Commission (FEC), il PAC Defend American Jobs, affiliato al gruppo Fairshake sostenuto da Coinbase e Ripple Labs, ha comunicato di aver speso 11,4 milioni di dollari in pubblicità a sostegno di Husted e contro un possibile ritorno di Brown al Senato. Gli acquisti pubblicitari sembravano rientrare nell’impegno di Fairshake a spendere inizialmente 30 milioni di dollari nella corsa in Ohio, nel tentativo di bloccare Brown, che in precedenza era stato presidente della commissione bancaria del Senato e una delle voci più esplicite al Congresso contro la legislazione e le politiche favorevoli alle criptovalute.

Documento depositato il 24 settembre dal PAC Defend American Jobs. Fonte: FEC

Cointelegraph ha contattato le campagne di Husted e Brown per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata. In un’inchiesta dell’agosto 2025 successiva al lancio della sua corsa al Senato, Brown ha dichiarato a Cointelegraph:

«La criptovaluta fa parte dell’economia americana e sta diventando sempre più comune in Ohio e in tutto il Paese. Come per tutto ciò che guida il mio lavoro, il mio obiettivo è assicurarmi che, man mano che un numero maggiore di persone utilizza le criptovalute, queste amplino le opportunità e sostengano gli abitanti dell’Ohio, senza metterli a rischio».

Nel 2024, la corsa al Senato dell’Ohio tra Brown, allora senatore uscente, e il repubblicano Bernie Moreno ha comportato più di 300 milioni di dollari di spese da parte di gruppi esterni come Fairshake. I documenti della FEC hanno mostrato che il PAC allineato con l’industria crypto e le sue affiliate hanno speso da sole circa 41 milioni di dollari per opporsi a Brown e sostenere Moreno. Il repubblicano ha vinto le elezioni con il 50,2% dei voti contro il 46,4% di Brown.

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Husted è stato nominato al suo seggio al Senato dal governatore dell’Ohio Mike DeWine dopo che era stato lasciato vacante dall’allora senatore JD Vance, eletto vicepresidente degli Stati Uniti nel 2024.

Chi altro sostiene l’industria crypto nella politica dell’Ohio?

Vivek Ramaswamy, cofondatore della società di gestione di asset digitali Strive, si è candidato come repubblicano alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 e ha spesso parlato favorevolmente di crypto e blockchain. Non ha prestato servizio nell’amministrazione Trump; invece, poco dopo l’insediamento del presidente nel 2025, ha annunciato l’intenzione di candidarsi a governatore dell’Ohio e ha vinto la nomination repubblicana nel maggio 2026. A novembre affronterà la democratica Amy Acton.

Come candidato alla carica di governatore, il repubblicano riceve sostegno finanziario da tre cofondatori della società crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial: Chase Herro, Zak Folkman e Zachary Witkoff, che hanno donato ciascuno alla campagna di Ramaswamy l’importo massimo di 16.615 dollari. Il suo PAC, «V-PAC: Victors, Not Victims», ha inoltre incluso donazioni per un totale di 20 milioni di dollari da parte del cofondatore di Susquehanna International Group Jeff Yass, 6 milioni di dollari dal fondatore di NYDIG Ross Stevens e 5.000 dollari dal Bitcoin Voter Project.

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