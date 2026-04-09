X valuta nuove regole per chi pubblica post su crypto come primo contenuto

La piattaforma social X sta valutando l'introduzione di nuove regole per i post degli utenti che utilizzano la piattaforma per la prima volta e che riguardano le criptovalute, nel tentativo di contrastare i truffatori che ricorrono ad attacchi di phishing per ottenere l'accesso agli account.

Nikita Bier, responsabile del prodotto della piattaforma precedentemente nota come Twitter, ha fatto l'annuncio mercoledì, sulla scia delle notizie secondo cui un truffatore che fingeva di essere un veterinario precedentemente responsabile della salute di una tartaruga di 193 anni di nome “Jonathan” ha indotto gli utenti dei social media ad acquistare criptovalute prima che la verità venisse alla luce.

Bier ha affermato che X potrebbe bloccare automaticamente gli account che menzionano le criptovalute per la prima volta e richiedere loro di sottoporsi a verifica. “Questo dovrebbe eliminare il 99% degli incentivi, soprattutto perché Google non sta facendo un cazzo per fermare le email di phishing”, si legge nel suo post.

Secondo quanto riferito, un truffatore che fingeva di essere il veterinario responsabile di Jonathan avrebbe pubblicato un link a una memecoin basata su Solana prima che la BBC e altre testate giornalistiche rivelassero la verità giovedì.

I dati di CoinMarketCap hanno mostrato che il prezzo della memecoin basata su Solana, chiamata JONATHAN, è salito di oltre il 6.000% tra i post sui social media prima di crollare bruscamente. Al momento della pubblicazione, il token aveva un prezzo di 0,00007043 dollari.

Crypto scammer falsifica notizia su morte tartaruga più anziana del mondo

Secondo quanto riportato dalla BBC, un truffatore sulla piattaforma social X si è spacciato per il veterinario Joe Hollins, pubblicando un post in cui affermava che la tartaruga era morta nel territorio britannico di Sant'Elena, un'isola nell'Oceano Atlantico. L'account avrebbe collegato un memecoin basato sulla blockchain di Solana alla morte di Jonathan.

“Jonathan la tartaruga è viva e vegeta”, ha dichiarato il vero Hollins in una dichiarazione rilasciata al Guardian. “Credo che su X la persona che finge di essere me stia chiedendo donazioni in criptovaluta, quindi non si tratta nemmeno di uno scherzo del pesce d’aprile. È una truffa.”

Molti truffatori hanno utilizzato account anonimi o pseudonimi sulle piattaforme dei social media per convincere gli utenti a inviare criptovalute con false pretese. Sebbene impersonare un animale come Jonathan sia insolito, sono stati creati memecoin non autorizzati basati sul primo ministro giapponese Sanae Takaichi, sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump e su molte altre figure pubbliche.

Messaggio pubblicato da un truffatore che finge di essere il veterinario della tartaruga. Fonte: JoeHollinsVet

Molti hacker hanno utilizzato account X o hanno ottenuto l'accesso ad account legittimi per pubblicare truffe come memecoin fasulle o promesse del tipo “raddoppia i tuoi soldi”.