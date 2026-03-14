La memecoin del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha registrato un leggero rialzo rispetto al suo minimo storico dopo che il team dietro al token ha annunciato che i principali holder avranno la possibilità di incontrare il presidente in occasione di un altro evento esclusivo.

Il team del token Official Trump (TRUMP) ha pubblicato giovedì su X che i 297 maggiori holder del token potranno partecipare a un pranzo con Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, il 25 aprile.

Il sito web della memecoin presenta Trump come relatore principale dell’evento; tuttavia, un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato a Politico che l’evento non è ancora confermato nell’agenda del presidente e si svolgerebbe nello stesso giorno in cui Trump ha dichiarato che parteciperà alla White House Correspondents’ Dinner.

L’idoneità a partecipare all’evento è limitata ai 297 maggiori holder, in base alle partecipazioni ponderate nel tempo tra il 12 marzo e il 10 aprile. I partecipanti dovranno inoltre superare un controllo dei precedenti. I 29 maggiori holder avranno inoltre diritto a un ricevimento privato con Trump.

Si tratta del secondo evento riservato ai possessori del token TRUMP; il primo si è tenuto in un golf club di Trump a maggio e ha suscitato le critiche di chi ha accusato il presidente di sfruttare la sua carica per trarne un vantaggio economico personale.

TRUMP rimbalza dal minimo dopo l’offerta di un gala

Giovedì il token TRUMP ha toccato un massimo di 3,06 $ sulla scia delle notizie relative al gala, risalendo dal minimo storico di 2,73 $ registrato poche ore prima, secondo i dati di CoinGecko.

TRUMP è in rialzo del 2,4% nelle ultime 24 ore, attestandosi a 2,94 $, ma rimane in calo del 96% rispetto al suo massimo storico di 73,43 $, raggiunto nel gennaio 2025.

Al primo evento per gli holder del token TRUMP lo scorso anno, il fondatore di Tron, Justin Sun, era il maggiore detentore presente, il che, secondo quanto riferito, gli è valso un orologio consegnato durante una cerimonia.

Anche il fondatore di Infinex, Kain Warwick, ha partecipato all’evento dopo aver accumulato abbastanza TRUMP da entrare tra i primi 25 investitori nella classifica.

I manifestanti all’esterno dell’evento, come riportato da Bloomberg all’epoca, hanno gridato “Vergogna!” e “Spero che vi vada di traverso la cena!” ai partecipanti.