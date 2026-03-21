Un wallet Bitcoin di una whale rimasto inattivo per molto tempo si è riattivato dopo 13 anni e sette mesi di inattività, trasferendo 0,00079 BTC (56 $), una minuscola frazione di un patrimonio che oggi vale circa 147 milioni di dollari.

I dati on-chain di BitInfoCharts mostrano che l'indirizzo storico “1NB3ZX...” ha ricevuto 2.100 Bitcoin (BTC) il 5 luglio 2012, quando BTC veniva scambiato a circa 6,59 $ per moneta. Ai prezzi odierni, quella riserva ha un valore di circa 147 milioni di dollari, trasformando un investimento iniziale di circa 13.800 $ in un guadagno non realizzato superiore a 10.000x.

La mossa ha attirato l'attenzione di tracker on-chain come Whale Alert e LookonChain che monitorano i cosiddetti indirizzi dell'era Satoshi, un termine spesso usato per le monete acquisite nei primi anni di Bitcoin.

BitInfoCharts mostra che l'indirizzo è stato alimentato da un unico grande afflusso il 5 luglio 2012, per poi rimanere intatto per quasi 14 anni..

Wallet dell'era di Satoshi si risveglia. Fonte: BitInfoCharts

I trader discutono tra “diamond hand” e “chiavi recuperate”

I trader di Bitcoin sono divisi tra ammirazione e speculazione. Alcuni hanno elogiato l’apparente disciplina dell’HODLer, che ha resistito attraverso diversi cicli di “boom-and-bust” senza vendere: “Nessuna leva finanziaria. Nessun day trading. Nessuno stress. Solo convinzione e tempo. La strategia più difficile è anche la più redditizia”.

Altri hanno sostenuto che una spiegazione più plausibile fosse che il proprietario avesse recentemente recuperato la propria seed phrase o chiave privata e stesse inviando una transazione di prova prima di incassare una somma significativa.

Le transazioni di prova di poche decine di dollari sono una pratica comune tra gli holder inattivi da tempo, che spesso trasferiscono prima una piccola somma per confermare di avere ancora il controllo del wallet e che l'indirizzo di destinazione sia corretto.

I trader ora osserveranno attentamente per vedere se nei prossimi giorni il wallet invierà altri dei suoi 2.100 BTC agli exchange o a nuovi indirizzi.

Whale dell’era Satoshi replica un precedente movimento da $85 milioni

Il risveglio del wallet del 2012 fa seguito a un'altra mossa recente compiuta a gennaio da un holder di BTC dell'era di Satoshi. In quell'occasione, un indirizzo diverso, che aveva iniziato ad accumulare Bitcoin nel 2013, ha trasferito l'intero saldo di circa 909 BTC (del valore di circa 85 milioni di dollari) a un nuovo wallet dopo oltre 13 anni di inattività.

La whale ha realizzato un guadagno di circa 13.900 volte su monete acquistate originariamente a meno di 7 $ ciascuna.