La Banca Centrale Europea (BCE) è alla ricerca di esperti del settore che contribuiscano a gruppi di lavoro incentrati sul funzionamento dell’euro digitale, la central bank digital currency (CBDC), presso bancomat, terminali di pagamento e infrastrutture di accettazione.

In un annuncio pubblicato mercoledì, la BCE ha aperto le candidature per due gruppi di lavoro nell’ambito del suo Rulebook Development Group (RDG), relativi alle specifiche di implementazione per i fornitori di bancomat e terminali, nonché ai quadri di certificazione e approvazione per le soluzioni di pagamento.

I ruoli riguardano la definizione di come un potenziale euro digitale si integrerebbe con i sistemi di pagamento e gli hardware esistenti, compreso il supporto per le transazioni offline e l'interoperabilità con gli standard utilizzati in tutta Europa.

Questa mossa segnala un passaggio dalla definizione delle politiche alla pianificazione operativa, con la BCE che cerca input su come l'euro digitale potrebbe funzionare all'interno delle infrastrutture esistenti.

I gruppi di lavoro puntano all’integrazione con gli ATM e ai framework di certificazione

Secondo la BCE, un gruppo di lavoro si concentrerà sullo sviluppo delle specifiche di implementazione per i fornitori di bancomat e terminali. Ciò include le tecnologie di comunicazione, le funzionalità offline e il riutilizzo degli standard di pagamento esistenti.

Il secondo gruppo di lavoro elaborerà proposte relative ai processi di collaudo, certificazione e approvazione delle soluzioni di pagamento e delle infrastrutture utilizzate dai fornitori di servizi di pagamento all’interno dell’ecosistema dell’euro digitale.

I gruppi di lavoro riferiranno al RDG, che comprende rappresentanti di esercenti, fornitori di servizi di pagamento e consumatori.

La BCE ha affermato che gli esperti selezionati dovrebbero fornire un contributo tecnico a supporto dello sviluppo di un quadro normativo standardizzato.

La BCE punta a un progetto pilota sull'euro digitale nel 2027

La BCE aveva già delineato i piani per avviare la selezione dei payment service provider (PSP) autorizzati nell'Unione Europea, in vista di un progetto pilota di 12 mesi sull'euro digitale, il cui avvio è previsto nella seconda metà del 2027.

Il 18 febbraio, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha dichiarato che il progetto pilota coinvolgerà un numero limitato di esercenti, personale dell'Eurosistema e PSP.

Informazioni sul progetto pilota dell'euro digitale. Fonte: ECB

Sebbene gli sviluppi indichino un continuo avanzamento del progetto relativo all’euro digitale, la BCE ha dichiarato che la decisione finale sulla sua emissione verrà presa solo dopo l’adozione della normativa pertinente.