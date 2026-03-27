Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato martedì che la BCE prevede di annunciare entro l’estate gli standard europei che intende adottare per un potenziale euro digitale, una misura volta ad aiutare i fornitori di servizi di pagamento e gli esercenti a preparare i propri sistemi in vista di un’eventuale decisione sull’emissione.

Cipollone ha riferito ai legislatori dell’Unione Europea che, una volta annunciati tali standard, la BCE collaborerà con gli operatori di mercato affinché possano iniziare a integrarli nei terminali di pagamento e in altre soluzioni il prima possibile.

Ha aggiunto che la finalizzazione del regolamento consentirà ai nuovi terminali e alle app di pagamento di essere commercializzati con le infrastrutture necessarie già integrate, offrendo alle aziende europee un vantaggio competitivo una volta che la legislazione UE sarà in vigore, cosa che la BCE prevede avverrà nel 2026.

Il progetto pilota della BCE sull'euro digitale, per il quale ha indetto un bando rivolto ai fornitori di servizi di pagamento autorizzati all'inizio di marzo, avrà una durata di 12 mesi a partire dalla seconda metà del 2027, ha affermato Cipollone, e testerà i pagamenti tra persone e nei punti vendita in un ambiente controllato nell'ambito dei piani volti a garantire la prontezza tecnica per un'eventuale emissione intorno al 2029, qualora i legislatori approvassero il quadro giuridico.

L'euro digitale: preparativi per il lancio. Fonte: ECB

La BCE sostiene che occorre valutare i costi

Secondo una precedente analisi della BCE, l'euro digitale potrebbe costare alle banche dell'UE tra i 4 e i 6 miliardi di euro nell'arco di quattro anni, una cifra che la banca centrale ha descritto come pari a circa il 3% del loro budget annuale destinato alla manutenzione dei sistemi informatici, come riportato da Reuters a febbraio. Cipollone ha spiegato ai legislatori che tali costi dovrebbero essere valutati alla luce dei benefici nel lungo termine, ovvero la possibilità di trattenere una quota maggiore delle commissioni dei commercianti e di espandere i sistemi di pagamento europei.

Cipollone ha ribadito che l'euro digitale è concepito come un'infrastruttura di pagamento pubblica che gli intermediari privati, come le banche e i fornitori di servizi di pagamento, utilizzerebbero per offrire wallet e servizi, piuttosto che come un prodotto diretto al consumatore da parte della BCE.

Ha affermato che l'obiettivo è fornire infrastrutture paneuropee che riducano la dipendenza dai circuiti internazionali di carte, con carte co-brandizzate e wallet bancari in grado di passare dai circuiti nazionali all'euro digitale in tutta l'area Euro.

Cipollone ha spiegato che l'euro digitale è destinato a integrare il contante e i depositi bancari piuttosto che a sostituirli e ha sottolineato che le funzionalità di accessibilità, come i comandi vocali e i display con caratteri grandi, sono state integrate fin dall'inizio nel design dell'app di riferimento per garantire l'inclusività.

Ha inoltre aggiunto che la BCE vuole che la central bank money rimanga l’“ancora” per i futuri mercati all’ingrosso, indicando il suo progetto Pontes, che testa il regolamento di titoli tokenizzati in central bank money su diverse piattaforme di tecnologia di distributed ledger, e la sua roadmap Appia per un ecosistema finanziario europeo tokenizzato.

In un discorso separato lunedì, ha illustrato come la central bank money tokenizzata potrebbe fungere da asset di regolamento per le stablecoin e i depositi tokenizzati.