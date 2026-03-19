Ethereum Foundation pubblica mandato chiarendo ruolo e obiettivi

Venerdì scorso la Ethereum Foundation, l'organizzazione senza scopo di lucro che guida lo sviluppo dell'ecosistema Ethereum, ha pubblicato il proprio mandato, ribadendo il proprio ruolo e i pilastri fondamentali.

I due obiettivi dichiarati della Fondazione sono che Ethereum rimanga decentralizzato e che gli utenti abbiano l'“ultima parola” sui propri asset e dati on-chain, mentre il protocollo raggiunge una diffusione su larga scala, secondo il mandato.

Resistenza alla censura, codice open source, privacy, sicurezza e tecnologia a tutela della libertà sono le proprietà fondamentali di Ethereum che saranno mantenute, afferma il documento.

La Ethereum Foundation ha dichiarato che continuerà a concentrarsi sugli aggiornamenti del protocollo di base, sulla «ricerca a lungo termine», sulla sicurezza informatica e sulla fornitura di strumenti per gli sviluppatori, riducendo al minimo il proprio ruolo. Il mandato recita:

“Il nostro obiettivo finale è che Ethereum superi il “walkaway test”: il suo protocollo e i livelli applicativi fondamentali devono diventare così solidi e autonomi da continuare a funzionare in modo affidabile e a evolversi anche se la Fondazione e gli attuali sviluppatori principali scomparissero da un giorno all’altro.”

La Fondazione ha dichiarato che intende concentrarsi su attività che diventeranno meno necessarie nel tempo attraverso un processo di semplificazione.

Questo orientamento arriva dopo un anno difficile per il protocollo, con il cofondatore Vitalik Buterin che ha recentemente criticato l'attuale struttura di molte reti di secondo livello e ha chiesto cambiamenti nel modo in cui Ethereum gestisce la scalabilità.

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Buterin: Necessario cambiamento radicale nel modo in cui Ethereum gestisce scalabilità

Buterin sostiene che molte reti L2 presentano punti di controllo centralizzati, tra cui reti private fidate e sequenziatori centralizzati, e non hanno intenzione di passare a un modello completamente decentralizzato.

“La visione originale dei L2 e il loro ruolo in Ethereum non hanno più senso, e abbiamo bisogno di un nuovo percorso”, ha detto Buterin a febbraio.

Buterin ha sostenuto che un progetto L2 che vanta una velocità di trasmissione di 10.000 transazioni al secondo (TPS) ma si affida a un bridge multi-firma per interagire con il protocollo layer-1 non sta scalando l’ecosistema di Ethereum in modo decentralizzato.

Invece di fungere da livelli di scalabilità per Ethereum, le numerose reti layer-2 dell'ecosistema dovrebbero specializzarsi in nicchie quali privacy, soluzioni di identità, piattaforme finanziarie e applicazioni di social media, ha affermato Buterin, suscitando reazioni contrastanti da parte dei progetti L2.